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В Ростове пациент задушил соседа по палате: возбудили дело по факту халатности врачей

Ярославские следователи рассказали подробности зверской расправы в клинике

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Трагедия разыгралась в Ростовской больнице

Трагедия разыгралась в Ростовской больнице

В Ярославской области завершили расследование уголовного дела жестокой расправы в Ростовской больнице. Там 47-летний пациент задушил соседа по палате.

История вышла чудовищная. 10 августа мужчину положили в больницу в терапевтическое отделение.

— Спустя некоторое время медицинские работники заметили, что пациент начал вести себя не вполне адекватно, и решили доставить его в Ярославскую областную психиатрическую больницу, где мужчину осмотрел дежурный врач. По результатам осмотра, несмотря на наличие очевидных показаний, в госпитализации было отказано, и в ночь с 11 на 12 августа он вернулся в Ростовскую ЦРБ для продолжения лечения, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Дальше началось страшное — буйный пациент внезапно напал на 69-летнего соседа по палате и задушил его. Как рассказал источник 76.RU, досталось и медперсоналу, прибежавшему утихомиривать пациента. Мужчина схватил огнетушитель и начал им размахивать. Скрутить его все же удалось, но он успел ударить медсестёр.

Медэкспертиза показала, что мужчина был в невменяемом состоянии на момент убийства. Теперь его будут принудительно лечить в психиатрической больнице.

Но остаётся вопрос — почему в областной психбольнице отправили обратно больного с помешательством? Теперь в этом также будут разбираться следователи.

— По факту халатности со стороны медицинских работников областной психиатрической больницы, отказавших в госпитализации при наличии соответствующих показаний, следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, — уточнили в СК.

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