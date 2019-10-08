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«Начались невроз и тики»: как живёт девочка, ногу которой затянуло в эскалатор в «Ауре»

Школьнице из Ярославля требуется помощь специалиста

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Маленькая Лейла лечится до сих пор

Маленькая Лейла лечится до сих пор

Прошло три года с того дня, как в торговом центре «Аура» ногу ребёнка затянуло в ленту эскалатора. Как сегодня живёт девочка и на какой стадии разбирательства (а они ещё не закончены), рассказала бабушка маленький Лейлы Татьяна Вегера.

— История пока продолжается. Дело передали в отдел по особо важным. Уже седьмой следователь, — рассказала Татьяна. — Повторили техэкспертизу в Питере, окончательного заключения пока нет. Наконец-то отдали видеозапись на исследование, результатов пока нет. Лейле тоже, как и первой девочке, подтвердили эпилепсию — ненаследственная, приобретенная. В суд не подаем, ждем окончания расследования.

Бабушка рассказала и о самочувствии девочки.

— Проходим обследование, лечимся. Вчера как раз из 3-й детской выписали, в неврологии лежала три недели. Еще у нее невроз и тики. Врач объясняет это тем, что взрослеет, приходит понимание, что произошло. Теперь ей нужен хороший детский психиатр, — говорит Татьяна.

ЧП случилось в начале октября 2016 года — нога девочки попала в ленту эскалатора в торговом центре. Девочка очень долго лечилась. Любимую гимнастику школьница бросила. Очень долгой была реабилитация. Нога зажила, но остались шрамы.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Штоф
    8 окт 2019 в 10:37

    Бегала наверное, вертелась. Надо следить за детьми. Здоровья девочке

    Гость
    8 окт 2019 в 10:14

    Держать за руку надо было, а не рассказывать теперь, оправдывая себя, что все плохо.

    Гость
    8 окт 2019 в 10:42

    Могли бы и собрать деочке денег на лечение. Бог все видит, и наказывает, теперь продают Ауру свою.