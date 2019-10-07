Собственник рассказал, когда восстановит Дзержинский рынок в Ярославле

Собственник Дзержинского рынка Ярославля Евгений Мухин назвал примерные сроки восстановления торгового объекта после пожара. По словам бизнесмена, произойти это может через три-четыре месяца.



— Сами работы пока не начались, но подготовка к восстановлению идет, — уточнил он.



Между тем точная причина пожара до сих пор не названа. В региональном МЧС сообщили, что итоги расследования должны появиться после 17 октября.



Напомним, огонь в крупнейшем рынке Ярославля вспыхнул утром 15 сентября. По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные. От госпитализации женщина отказалась. После происшествия продавцам Дзержинского рынка предложили временные места на других торговых площадках.