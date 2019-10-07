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Собственник рассказал, когда восстановит Дзержинский рынок в Ярославле

Жители с нетерпением ждут открытия торгового комплекса

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Рынок Дзержинского района еще не начали ремонтировать

Рынок Дзержинского района еще не начали ремонтировать

Собственник Дзержинского рынка Ярославля Евгений Мухин назвал примерные сроки восстановления торгового объекта после пожара. По словам бизнесмена, произойти это может через три-четыре месяца.

— Сами работы пока не начались, но подготовка к восстановлению идет, — уточнил он.

Между тем точная причина пожара до сих пор не названа. В региональном МЧС сообщили, что итоги расследования должны появиться после 17 октября.

Напомним, огонь в крупнейшем рынке Ярославля вспыхнул утром 15 сентября. По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные. От госпитализации женщина отказалась. После происшествия продавцам Дзержинского рынка предложили временные места на других торговых площадках.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    7 окт 2019 в 17:06

    Напоминание о случившемся больше, чем сама статья.