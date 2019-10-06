«Пёс выл от боли и обиды»: в Ярославле хозяев умершей собаки обвинили в жестокости. Ответ семьи

Псу Барону было 17 лет, когда он умер. Но скончалась собака не дома в кругу своей семьи, а у чужих людей. И смерть её стала началом скандала. Историю рассказала Самира Гасанова в группе «Подслушано в Ярославле».

— Ночь, частный сектор. Звук проезжающий машины, лай незнакомой собаки. Спустя несколько минут эта собака начинает выть во весь голос, плакать, и в это время машина уезжает. На утро мы обнаружили у нас во дворе старую больную бойцовскую собаку. Она выла, плакалась и, увидя человека, плелась на встречу с просьбой о помощи. Это невероятно умная собака, которую хозяева выкинули умирать. Она жила у нас 3 дня, мучилась, отказываясь от воды и пищи. Выла от обиды, от боли, собака была старая и больная. Мы надеялись, что за ней вернутся, но этого не случилось. Думали усыпить сами, чтобы пёс не мучился, но боялись возвращения хозяев — ведь собака не наша. Сегодня утром собака умерла, — написала девушка. И возмутилась. — Прожить столько лет с собакой и вместо того, чтобы усыпить и облегчить её мучения, подбросить в незнакомый двор умирать. Для меня это такая дикость, от которой наворачиваются слезы.

