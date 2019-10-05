В тройном ДТП в Рыбинске пострадали двое мужчин

Рано утром 4 октября в Рыбинске произошло ДТП. В 05:40 на перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись «Лада-Гранта» и «Рено-Логан», после чего одна из машин врезалась ещё и в «Тойоту-Венза». В аварии пострадал водитель и пассажир «Лады».



— В результате ДТП 63-летний водитель и 73-летний пассажир автомашины «Лада-Гранта» госпитализированы с травмами, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.



Страшное ДТП случилось вчера в Ярославской области. На трассе М-8 «Газель» врезалась в фуру и вспыхнула.

