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В тройном ДТП в Рыбинске пострадали двое мужчин

Авария случилась рано утром

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Водителя и пассажира «Лады» увезли в больницу&nbsp;

Водителя и пассажира «Лады» увезли в больницу 

Рано утром 4 октября в Рыбинске произошло ДТП. В 05:40 на перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись «Лада-Гранта» и «Рено-Логан», после чего одна из машин врезалась ещё и в «Тойоту-Венза». В аварии пострадал водитель и пассажир «Лады». 

— В результате ДТП 63-летний водитель и 73-летний пассажир автомашины «Лада-Гранта» госпитализированы с травмами, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. 

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. 

Страшное ДТП случилось вчера в Ярославской области. На трассе М-8 «Газель» врезалась в фуру и вспыхнула. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Коровьев
    5 окт 2019 в 14:57

    Странно, зачем гаёвня в два раза занижает число пострадавших