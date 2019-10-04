«Лишь бы не взорвался»: в Ярославской области загорелась врезавшаяся в фуру «Газель»

В Ярославской области на трассе М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием «Газели» и фуры. У первой повалил дым из-под капота, после этого машина врезалась в грузовик. После столкновения «Газель» буквально вспыхнула.
— На месте пожарные уже тушат горящую «Газель», — сообщил очевидец происшествия Геннадий Додохов. — Но грузовик, по-моему, на газу, лишь бы не взорвался.
Видео: читатель 76.RU
Как стало известно 76.RU, травмы получил водитель «Газели». Медики уже оказывают ему медицинскую помощь.
— По факту произошедшего проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Устанавливаются все обстоятельства.
Другое ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск. Там с места происшествия в больницу увезли 17-летнюю девушку.