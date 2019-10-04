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Происшествия

«Лишь бы не взорвался»: в Ярославской области загорелась врезавшаяся в фуру «Газель»

Очевидцы сообщили в редакцию 76.RU, что происходит на месте ЧП

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В Ярославской области на трассе М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием «Газели» и фуры. У первой повалил дым из-под капота, после этого машина врезалась в грузовик. После столкновения «Газель» буквально вспыхнула.

— На месте пожарные уже тушат горящую «Газель», — сообщил очевидец происшествия Геннадий Додохов. — Но грузовик, по-моему, на газу, лишь бы не взорвался.

Видео: читатель 76.RU

Как стало известно 76.RU, травмы получил водитель «Газели». Медики уже оказывают ему медицинскую помощь.

— По факту произошедшего проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Устанавливаются все обстоятельства.

Другое ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск. Там с места происшествия в больницу увезли 17-летнюю девушку.

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