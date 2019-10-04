17-летнюю девушку увезли в больницу после ДТП на дороге Ярославль — Рыбинск

В аварии в Ярославской области пострадала 17-летняя девушка

В Ярославской области в ночь на 4 октября произошло серьезное ДТП. Около 2 часов 15 минут на 77-м километре трассы Ярославль — Рыбинск в Большесельском районе автомобиль «Шкода-Октавия» вылетел в кювет.



Машиной управлял 22-летний водитель. По предварительной информации, он серьезно не пострадал. А вот 17-летней пассажирке иномарки потребовалась помощь медиков. С места происшествия девушку увезла скорая помощь.



— Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

