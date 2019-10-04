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Происшествия

17-летнюю девушку увезли в больницу после ДТП на дороге Ярославль — Рыбинск

Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет в Большесельском районе

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В аварии в Ярославской области пострадала 17-летняя девушка

В аварии в Ярославской области пострадала 17-летняя девушка

В Ярославской области в ночь на 4 октября произошло серьезное ДТП. Около 2 часов 15 минут на 77-м километре трассы Ярославль — Рыбинск в Большесельском районе автомобиль «Шкода-Октавия» вылетел в кювет.

Машиной управлял 22-летний водитель. По предварительной информации, он серьезно не пострадал. А вот 17-летней пассажирке иномарки потребовалась помощь медиков. С места происшествия девушку увезла скорая помощь.

— Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, еще одна страшная авария случилась утром 4 октября в Рыбинске. Здесь в столкновении трех машин пострадал мужчина.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость1009
    4 окт 2019 в 13:18

    А на каком отрезке дорога Ярославль-Рыбинск проходит через Большесельский район? Может быть Ярославль-Углич?