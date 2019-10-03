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Происшествия

«Он представлял угрозу»: падение башенного крана в Ярославле было контролируемым

Конкурсный управляющий сообщил, что произошло на строительной площадке

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Владельца крана попросили обрушить его, так как он уже много лет не обслуживался&nbsp;в Ростехнадзоре

Владельца крана попросили обрушить его, так как он уже много лет не обслуживался в Ростехнадзоре

Стали известны подробности обрушения башенного крана в Заволжском районе Ярославля. С редакцией связался конкурсный управляющий и сообщил, что произошло на строительной площадке.

— Этот башенный кран не обслуживался в Ростехнадзоре более восьми лет, — объяснил конкурсный управляющий компании «Альянс» Андрей Максимов. — Он представлял угрозу, мог обрушиться и повредить строение. Чтобы этого не произошло, было принято решение его демонтировать. Могу заверить, что обрушение было контролируемым и не повредило ничего на стройплощадке.

Ранее очевидец сообщил, что видел, как обрушился башенный кран у долгостроя на улице Орджоникидзе. Он уверяет, что стрела крана зацепила здание.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    рико
    3 окт 2019 в 18:40

    Насколько я понимаю, блаженные краны иначе демонстрируют.