«Он представлял угрозу»: падение башенного крана в Ярославле было контролируемым

Владельца крана попросили обрушить его, так как он уже много лет не обслуживался в Ростехнадзоре

Стали известны подробности обрушения башенного крана в Заволжском районе Ярославля. С редакцией связался конкурсный управляющий и сообщил, что произошло на строительной площадке.



— Этот башенный кран не обслуживался в Ростехнадзоре более восьми лет, — объяснил конкурсный управляющий компании «Альянс» Андрей Максимов. — Он представлял угрозу, мог обрушиться и повредить строение. Чтобы этого не произошло, было принято решение его демонтировать. Могу заверить, что обрушение было контролируемым и не повредило ничего на стройплощадке.

