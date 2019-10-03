3 октября четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 65.13
eur 71.30

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 65.13
eur 71.30

Все новости

Все новости
Происшествия

«Погибли четверо, кругом сирены»: подробности резни в штаб-квартире полиции в Париже

Очевидцами трагедии стали читатели 76.RU из Ярославля

Поделиться

1 067
3 Обсудить
Мотивы преступника пока неизвестны<br>

Мотивы преступника пока неизвестны

Сегодня днём в Париже работник префектуры напал с ножом на своих коллег-полицейских. Французские СМИ сообщают о погибших. На место выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп. Там же оказались и читатели 76.RU из Ярославля. Они сообщили подробности о произошедшем.

Район префектуры на&nbsp;острове Сите оцеплен полицией

Район префектуры на острове Сите оцеплен полицией

— Это случилось на острове Сите в историческом центре французской столицы, неподалеку от Нотр-Дама, — рассказала журналистам 76.RU очевидец трагедии Ольга Коровина. — Квартал, где находится префектура, оцеплен; кругом полицейские сирены. Уже известно, что погибли четыре человека, а нападавший был застрелен.

На месте трагедии работают не только полицейские, а также врачи и пожарные

На месте трагедии работают не только полицейские, а также врачи и пожарные

На месте трагедии сейчас работают десятки машин экстренных служб — скорой помощи и пожарных. Сейчас информация в СМИ обновляется. Журналисты из Парижа предполагают, что количество жертв может увеличиться.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Парижтрагедия

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Видеоинженер
    3 окт 2019 в 18:02

    Это на париге , по пути в Норское?

    Гость
    3 окт 2019 в 17:32

    Париж, пригород Ярославля? К чему это на 76 ру?

    вася
    3 окт 2019 в 17:15

    Нам чё это интересно?ваше параллельно чё там во Франции своего хватает