«Погибли четверо, кругом сирены»: подробности резни в штаб-квартире полиции в Париже

Мотивы преступника пока неизвестны

Фото: читатель 76.RU

Сегодня днём в Париже работник префектуры напал с ножом на своих коллег-полицейских. Французские СМИ сообщают о погибших. На место выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп. Там же оказались и читатели 76.RU из Ярославля. Они сообщили подробности о произошедшем.

Район префектуры на острове Сите оцеплен полицией Фото: читатель 76.RU

— Это случилось на острове Сите в историческом центре французской столицы, неподалеку от Нотр-Дама, — рассказала журналистам 76.RU очевидец трагедии Ольга Коровина. — Квартал, где находится префектура, оцеплен; кругом полицейские сирены. Уже известно, что погибли четыре человека, а нападавший был застрелен.



На месте трагедии работают не только полицейские, а также врачи и пожарные Фото: читатель 76.RU