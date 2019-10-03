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Происшествия

«Падал и зацепил дом»: в Ярославле на стройке обрушился башенный кран

Очевидцы происшествия рассказали, как это было

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Кран обрушился на стройке неподалёку от областной больницы

Кран обрушился на стройке неподалёку от областной больницы

В Заволжском районе Ярославля на стройке многоэтажного жилого дома обрушился башенный кран. Об этом в редакцию 76.RU сообщили горожане.

— Сначала мы услышали грохот, когда стрела начала падать и зацепила дом, — рассказал очевидец ЧП Александр Казимиров. — Потом стрела повисла, а кран сильно шатало, но он продолжал стоять немного накренившись. А минут через 15 он обрушился на землю.

Свидетели ЧП сообщают, что не располагают информацией о пострадавших. По предварительным данным, обошлось без жертв. В МЧС доложили, что сообщение о происшествии к ним не поступало.

Летом в Ярославле людей насторожил башенный кран на другой стройке, который нависал над проезжей частью улицы с большим трафиком.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Потерявшийся Дед
    3 окт 2019 в 15:49

    А дело было в Кукуеве?