«Падал и зацепил дом»: в Ярославле на стройке обрушился башенный кран

В Заволжском районе Ярославля на стройке многоэтажного жилого дома обрушился башенный кран. Об этом в редакцию 76.RU сообщили горожане.



— Сначала мы услышали грохот, когда стрела начала падать и зацепила дом, — рассказал очевидец ЧП Александр Казимиров. — Потом стрела повисла, а кран сильно шатало, но он продолжал стоять немного накренившись. А минут через 15 он обрушился на землю.



Свидетели ЧП сообщают, что не располагают информацией о пострадавших. По предварительным данным, обошлось без жертв. В МЧС доложили, что сообщение о происшествии к ним не поступало.

