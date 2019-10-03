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Тушили три часа: в Ярославской области горел магазин-склад

Стали известны подробности ЧП

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Пожарные боролись с огнём несколько часов

Пожарные боролись с огнём несколько часов

Крупный пожар произошёл в Рыбинске на улице Танкистов. Там загорелся магазин-склад автошин, который находится в промзоне.

— Для тушения пожара было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Пожар случился в Рыбинске на улице Танкистов

Пожар случился в Рыбинске на улице Танкистов

Пожарные тушили огонь почти три часа. В это время на дороге рядом собралась пробка. Как стало известно 76.RU, никто из людей во время ЧП не пострадал.

Накануне в Рыбинске пожарным пришлось ещё раз, когда загорелась легковушка. Мы уже сообщали подробности того ЧП.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    3 окт 2019 в 13:41

    Как обычно - съекономили на АПТ?