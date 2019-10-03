Удерживала руками лезвие ножа, чтобы спастись: в Ярославле муж попытался зарезать жену

Простая ссора в обычной ярославской семье чуть не закончилась трагедией. Муж попытался зарезать свою жену.
Супруги, которые живут в Заволжском районе, немного повздорили. Вместо того чтобы уладить конфликт, обе стороны стали ещё больше распалять друг друга. В итоге муж схватил нож и ударил свою жену в предплечье. Потом он стал размахивать ножом, пытаясь нанести удары по всему телу. Женщина, которая вынуждена была защищаться, схватила нож за лезвие и удерживала его до тех пор, пока ей не удалось вырваться и убежать на кухню. Пока муж на весь дом кричал, что убьёт её, женщина позвонила в полицию.
— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. В результате нанесенных телесных повреждений у женщины имелись раны на ладони, пальцах и правом предплечье, которые повлекли легкий вред здоровью. Стоит отметить, что оба супруга в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.
Уголовное дело передано в суд.