Удерживала руками лезвие ножа, чтобы спастись: в Ярославле муж попытался зарезать жену

Простая ссора в обычной ярославской семье чуть не закончилась трагедией. Муж попытался зарезать свою жену.



Супруги, которые живут в Заволжском районе, немного повздорили. Вместо того чтобы уладить конфликт, обе стороны стали ещё больше распалять друг друга. В итоге муж схватил нож и ударил свою жену в предплечье. Потом он стал размахивать ножом, пытаясь нанести удары по всему телу. Женщина, которая вынуждена была защищаться, схватила нож за лезвие и удерживала его до тех пор, пока ей не удалось вырваться и убежать на кухню. Пока муж на весь дом кричал, что убьёт её, женщина позвонила в полицию.

