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Удерживала руками лезвие ножа, чтобы спастись: в Ярославле муж попытался зарезать жену

Женщина отчаянно сопротивлялась

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Обычный вечер закончился семейным скандалом

Обычный вечер закончился семейным скандалом

Простая ссора в обычной ярославской семье чуть не закончилась трагедией. Муж попытался зарезать свою жену.

Супруги, которые живут в Заволжском районе, немного повздорили. Вместо того чтобы уладить конфликт, обе стороны стали ещё больше распалять друг друга. В итоге муж схватил нож и ударил свою жену в предплечье. Потом он стал размахивать ножом, пытаясь нанести удары по всему телу. Женщина, которая вынуждена была защищаться, схватила нож за лезвие и удерживала его до тех пор, пока ей не удалось вырваться и убежать на кухню. Пока муж на весь дом кричал, что убьёт её, женщина позвонила в полицию.

— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. В результате нанесенных телесных повреждений у женщины имелись раны на ладони, пальцах и правом предплечье, которые повлекли легкий вред здоровью. Стоит отметить, что оба супруга в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.

Уголовное дело передано в суд.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    3 окт 2019 в 09:31

    мужики!
    не ведитесь на провокации!
    в стране сажают не провокаторов, а тех поддался!
    ваши... хм... жёны,
    готовы сделать всё, чтобы вы или сдохли или вас посадили!
    в любом варианты, они, в выигрыше!

    Гость
    3 окт 2019 в 08:37

    жизнь прекрасна семья дети. Но это не повод бить жену тем более брать в руки нож. Если не можете найти общий решение то разбираться надо спокойно или разводитесь и живите раздельно,любая драка или конфликт до добра не доведет.

    3 окт 2019 в 08:34

    Анна, есть ли у них дети? Я переживаю за возможных детей