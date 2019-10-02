В Ярославле пропала молодая женщина: за дело взялись следователи

Рената позвонила маме и сказала, что останется у подруги

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летней Ренаты Салаховой из Рыбинска. Женщина пропала 20 сентября. Она приехала в Ярославль из Рыбинска, чтобы навестить маму. Доехала на попутке и в 15:00 вышла у «Альтаира». В 22:00 она позвонила маме и сказала, что всё в порядке. После этого она пропала.

— Она сказала маме, что останется ночевать у подруги в Брагино и придёт утром, но не пришла, — рассказал гражданский муж Ренаты Михаил.

Михаил также сообщил, что Рената часто встречалась с подругами, но всегда была на связи.