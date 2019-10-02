В Ярославле пропала молодая женщина: за дело взялись следователи

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летней Ренаты Салаховой из Рыбинска. Женщина пропала 20 сентября. Она приехала в Ярославль из Рыбинска, чтобы навестить маму. Доехала на попутке и в 15:00 вышла у «Альтаира». В 22:00 она позвонила маме и сказала, что всё в порядке. После этого она пропала.
— Она сказала маме, что останется ночевать у подруги в Брагино и придёт утром, но не пришла, — рассказал гражданский муж Ренаты Михаил.
Михаил также сообщил, что Рената часто встречалась с подругами, но всегда была на связи.
— По факту безвестного исчезновения Ренаты Салаховой возбуждено уголовное дело, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Все подробности по исчезновению женщины вы можете прочитать здесь.
Все, кто что-либо знает о том, где сейчас Рената, могут позвонить по телефонам (4855) 28-12-81, 8 (4855) 28-00-97 или обратиться в нашу редакцию.