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В Ярославле пропала молодая женщина: за дело взялись следователи

Рената Салахова пропала 20 сентября

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Рената позвонила маме и сказала, что останется у подруги

Рената позвонила маме и сказала, что останется у подруги

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летней Ренаты Салаховой из Рыбинска. Женщина пропала 20 сентября. Она приехала в Ярославль из Рыбинска, чтобы навестить маму. Доехала на попутке и в 15:00 вышла у «Альтаира». В 22:00 она позвонила маме и сказала, что всё в порядке. После этого она пропала.

— Она сказала маме, что останется ночевать у подруги в Брагино и придёт утром, но не пришла, — рассказал гражданский муж Ренаты Михаил.

Михаил также сообщил, что Рената часто встречалась с подругами, но всегда была на связи.

— По факту безвестного исчезновения Ренаты Салаховой возбуждено уголовное дело, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Все подробности по исчезновению женщины вы можете прочитать здесь.

Все, кто что-либо знает о том, где сейчас Рената, могут позвонить по телефонам (4855) 28-12-81, 8 (4855) 28-00-97 или обратиться в нашу редакцию.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    шерлок холмс
    2 окт 2019 в 16:49

    хорошая какая дочка и любящая гражданская жена. ночует у подруг, торопится к больной матушке.. красота)