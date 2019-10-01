Сбежала от мужчины: новые подробности таинственного исчезновения молодой ярославны

Стали известны новые подробности таинственного исчезновения молодой женщины. Последний раз родственники и друзья общались с 27-летней Ренатой Салаховой 20 сентября. В 22:00 она перестала выходить на связь. Телефон оказался выключенным.

— Женщина живёт в гражданском браке с молодым человеком. У них не заладилось. Уехала она от него, — сообщил источник 76.RU.

Тем не менее подруга Ренаты утверждает: перед исчезновением она была в хорошем настроении, с парнем не ссорилась. Она поехала в Ярославль навестить маму. Друзья обратились с заявлением в полицию.