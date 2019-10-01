Поехала к маме и пропала: в Ярославле таинственно исчезла молодая женщина

Раньше Рената никогда не пропадала Фото: Кристина Лебедева

В Ярославле пропала молодая женщина. Пропала при таких непонятных и странных обстоятельствах, что друзья и родные не находят себе места. Рената Салахова исчезла 20 сентября. Она вышла из попутки возле «Альтаира» в Брагино около 15:00. В 22:00 созванивалась с мамой, сказала, что всё хорошо. После этого — тишина. Телефон девушки выключен до сих пор. Тревогу подняла подруга Ренаты Кристина Лебедева. Мы узнали у Кристины, что Рената делала возле «Альтаира» и куда направлялась. Сама Рената из Ярославля, но уже давно живёт в Рыбинске вместе с молодым человеком. В Ярославль приезжает два-три раза в месяц, чтобы навестить больную маму. 20 сентября Рената тоже поехала к маме. Добиралась на попутке с помощью сервиса Bla Bla Car.

— В Ярославле у неё друзей и знакомых, кроме меня, нет. Она ни к кому не могла пойти. Да и раньше никогда не исчезала, она совсем не такая, — рассказывает подруга Ренаты Кристина. — Она вышла у «Альтаира», потому что недалеко, на улице 1-й Приречной. Она обычно ходила оттуда пешком. Где она была с 15:00 до 22:00, мы тоже не знаем. Мама толком ничего объяснить не может, так как она больна. Подать заявление о пропаже получилось только на третий день после исчезновения Ренаты. Ситуацию осложняло то, что Кристина не родственница. А мама не могла обратиться в полицию из-за состояния здоровья. — Мы с ней созванивались 20 сентября около часа дня. Она была ещё в Рыбинске. Говорила, что собирается в Ярославль. Настроение было прекрасное. С молодым человеком она не ругалась, недоброжелателей нет. Мы не представляем, что могло случиться. Рената не ведёт соцсети. Во «ВКонтакте» последний раз была в 2017 году. Так что даже отследить, с кем она общалась, очень сложно. Ренате 27 лет. Рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, тёмные волосы, на лице родинки. Была одета в черный спортивный костюм, серебристую жилетку. Если вам что-либо известно о её местонахождении, вы можете связаться с Кристиной по телефону 8 901 271-10-55.