Вытащили с того света: появилась новая информация о пострадавших в страшном ДТП с автобусом

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе. На данный момент в больницах остаются шесть человек: один в реанимации и пятеро в отделениях больницы Соловьёва. Двоих уже на этой неделе планируют выписать врачи.

— Сегодня выписали пациентку из областной больницы. После ДТП она была в тяжёлом состоянии и попала в реанимацию. Медики боролись за её жизнь и, к счастью, смогли ей помочь. Врачи спасли пациентке не только жизнь, но и руку, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.