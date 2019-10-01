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Вытащили с того света: появилась новая информация о пострадавших в страшном ДТП с автобусом

Авария в Ярославской области унесла жизнь восьми человек

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Ространснадзор проверит перевозчика —&nbsp;АО «Ярославское АТП», которому принадлежал автобус

Ространснадзор проверит перевозчика — АО «Ярославское АТП», которому принадлежал автобус

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе. На данный момент в больницах остаются шесть человек: один в реанимации и пятеро в отделениях больницы Соловьёва. Двоих уже на этой неделе планируют выписать врачи.

— Сегодня выписали пациентку из областной больницы. После ДТП она была в тяжёлом состоянии и попала в реанимацию. Медики боролись за её жизнь и, к счастью, смогли ей помочь. Врачи спасли пациентке не только жизнь, но и руку, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Авария произошла 14 сентября 2019 года в 10:45 на трассе Ярославль — Гаврилов-Ям, восемь человек погибли сразу (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков), 27 пострадали. Оказалось, что в момент аварии салон пазика был забит, люди ехали стоя

Вся хроника событий здесь.

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