На трассе в Ярославской области ВАЗ столкнулся с двумя фурами

На трассе в Ростовском районе Ярославской области ВАЗ столкнулся сразу с двумя фурами. По информации УМВД, 30 сентября около 20:15 22-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Мерседес», после чего отечественную машину отбросило на другую фуру. Несмотря на сильное столкновение, водитель ВАЗа отделался лёгкими травмами.

— Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ещё одно серьезное ДТП произошло сегодня на Костромском шоссе. Троих человек с травмами увезли в больницу.