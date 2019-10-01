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На трассе в Ярославской области ВАЗ столкнулся с двумя фурами

В полиции сообщили о состоянии водителя легковушки

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ДТП в Ростовском районе

ДТП в Ростовском районе

На трассе в Ростовском районе Ярославской области ВАЗ столкнулся сразу с двумя фурами. По информации УМВД, 30 сентября около 20:15 22-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Мерседес», после чего отечественную машину отбросило на другую фуру. Несмотря на сильное столкновение, водитель ВАЗа отделался лёгкими травмами.

— Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ещё одно серьезное ДТП произошло сегодня на Костромском шоссе. Троих человек с травмами увезли в больницу.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    1 окт 2019 в 15:07

    клоун здал на права и решил показать свои мозги,иди коров пасти.ездить научись а потом обгонять лезь