Водитель не заметил: в Ярославском районе Range Rover влетел в ВАЗ

Водитель Range Rover не заметил, что машина впереди поворачивает

Сегодня утром в Ярославском районе на Костромском шоссе произошла серьёзная авария: столкнулись ВАЗ-2112 и внедорожник Range Rover.



В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали обстоятельства аварии.

— Обе машины ехали в Ярославль со стороны Костромы. ВАЗ-2112 остановился, чтобы повернуть налево. Водитель Range Rover этого не заметил и сзади въехал в ВАЗ, — рассказали в УГИБДД.

От удара отечественную легковушку полностью разворотило. От неё осталась только груда железа.