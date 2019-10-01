Водитель не заметил: в Ярославском районе Range Rover влетел в ВАЗ

Сегодня утром в Ярославском районе на Костромском шоссе произошла серьёзная авария: столкнулись ВАЗ-2112 и внедорожник Range Rover.
В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали обстоятельства аварии.
— Обе машины ехали в Ярославль со стороны Костромы. ВАЗ-2112 остановился, чтобы повернуть налево. Водитель Range Rover этого не заметил и сзади въехал в ВАЗ, — рассказали в УГИБДД.
От удара отечественную легковушку полностью разворотило. От неё осталась только груда железа.
В результате аварии пострадали водитель и два пассажира отечественной машины. Их увезли в больницу. Информация по их состоянию уточняется.