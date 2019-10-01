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Водитель не заметил: в Ярославском районе Range Rover влетел в ВАЗ

В результате ДТП пострадали три человека

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Водитель Range Rover не заметил, что машина впереди поворачивает

Водитель Range Rover не заметил, что машина впереди поворачивает

Сегодня утром в Ярославском районе на Костромском шоссе произошла серьёзная авария: столкнулись ВАЗ-2112 и внедорожник Range Rover.

В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали обстоятельства аварии.

— Обе машины ехали в Ярославль со стороны Костромы. ВАЗ-2112 остановился, чтобы повернуть налево. Водитель Range Rover этого не заметил и сзади въехал в ВАЗ, — рассказали в УГИБДД.

От удара отечественную легковушку полностью разворотило. От неё осталась только груда железа.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира отечественной машины. Их увезли в больницу. Информация по их состоянию уточняется.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Разработчик
    1 окт 2019 в 14:10

    Ну вот для таких случаев нужен новый пункт ПДД - водитель, который собирается повернуть налево обязан убедиться, что следующие за ним автомобили соблюдают дистанцию, заметили его намерения и готовы к этому. Это все по аналогии с пешеходами, переходящими дорогу.

    гость
    1 окт 2019 в 12:47

    еще один водятел - залипальщик

    Гость
    1 окт 2019 в 14:59

    каждый день аварии.даже читать противно,включи мозги-куда ты гониш на тот свет??Вы такие ездюки Вам все мешают и пешеходы и погода и даже стоячие машины на повороте. Вам только коров пасти в лесу а не за рулем сидеть.