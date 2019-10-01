«Следующие пять дней будут решающими»: пешеход, которого сбили на проспекте Фрунзе, впал в кому

Стало известно, в каком состоянии находится мужчина, которого ночью сбили на проспекте Фрунзе. Напомним, ДТП произошло ночью 29 сентября. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Он дошёл только до половины дороги, когда его сбил автомобиль «Фольксваген-Поло».

Пострадавшего с тяжёлыми травмами отвезли в больницу. Им оказался 31-летний Андрей Шаповалов. Его друг рассказал, в каком состоянии Андрей сейчас.

— Он лежит в коме. У него травма головы. Врачи пока не дают прогнозов. Говорят, следующие пять дней будут решающими, — рассказал друг пострадавшего Владимир.