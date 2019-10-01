«Лишать прав пожизненно!»: жители Брагино всё утро стояли в пробке из-за ДТП с трамваем

Утро 1 октября не задалось у жителей 15-го микрорайона в Брагино. Ярославцы не смогли вовремя попасть на работу из-за ДТП легковушки с трамваем, которое перекрыло проезд сразу по трём полосам Ленинградского проспекта с 07:30.

Легковушка «Киа» тихонько въехала в трамвай, проезжающий перекрёсток. Авария несильная, но последствия взбесили жителей и автомобилистов.