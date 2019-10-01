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«Лишать прав пожизненно!»: жители Брагино всё утро стояли в пробке из-за ДТП с трамваем

Авария перекрыла три полосы на Ленинградском проспекте

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Пассажиры обходили пробку пешком&nbsp;

Пассажиры обходили пробку пешком 

Утро 1 октября не задалось у жителей 15-го микрорайона в Брагино. Ярославцы не смогли вовремя попасть на работу из-за ДТП легковушки с трамваем, которое перекрыло проезд сразу по трём полосам Ленинградского проспекта с 07:30.

Легковушка «Киа» тихонько въехала в трамвай, проезжающий перекрёсток. Авария несильная, но последствия взбесили жителей и автомобилистов.

Люди обозлились на невнимательного водителя&nbsp;

Люди обозлились на невнимательного водителя 

— Хватит пялиться в телефоны, на дорогу смотрите! — гневно высказалась в соцсетях Юлия Васильева.

— Всё утро простоял в этой пробке! — отвечает Денис Ляпин.

— Всё торопитесь, а сколько народа из-за вас, невежд, страдают в пробках, опаздывают везде. Лишать прав пожизненно! — разразился руганью Александр Горбунов.

К счастью, обошлось без повреждений, и после 8 часов утра все смогли разъехаться.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    1 окт 2019 в 11:10

    Лишать прав пожизненно?! может расстреливать?идиоты