«Лишать прав пожизненно!»: жители Брагино всё утро стояли в пробке из-за ДТП с трамваем

Утро 1 октября не задалось у жителей 15-го микрорайона в Брагино. Ярославцы не смогли вовремя попасть на работу из-за ДТП легковушки с трамваем, которое перекрыло проезд сразу по трём полосам Ленинградского проспекта с 07:30.
Легковушка «Киа» тихонько въехала в трамвай, проезжающий перекрёсток. Авария несильная, но последствия взбесили жителей и автомобилистов.
— Хватит пялиться в телефоны, на дорогу смотрите! — гневно высказалась в соцсетях Юлия Васильева.
— Всё утро простоял в этой пробке! — отвечает Денис Ляпин.
— Всё торопитесь, а сколько народа из-за вас, невежд, страдают в пробках, опаздывают везде. Лишать прав пожизненно! — разразился руганью Александр Горбунов.
К счастью, обошлось без повреждений, и после 8 часов утра все смогли разъехаться.