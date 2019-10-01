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После бани — в реанимацию: в Ярославской области мужчина облил кипятком своего друга

Пострадавший умер в больнице спустя две недели

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В бане мужчины сильно поругались

В бане мужчины сильно поругались

Трагедией закончились совместные посиделки двух друзей в бане. 43-летний житель села Улейма Угличского района пригласил к себе в гости приятеля. Предлог был заманчивый — попариться в бане.

В бане мужчины не только парились, но ещё и много пили.

— Между ними произошёл конфликт. Тогда хозяин бани взял ведро с кипятком и плеснул его на своего 37-летнего приятеля, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Пострадавший получил тяжелейшие ожоги 90% тела и попал в реанимацию, где скончался спустя две недели. На днях подозреваемый предстал перед судом. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет. Известно, что у обоих мужчин остались семьи.

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