Пошёл на обгон, зная, что нельзя: в Ярославской области в серьёзном ДТП пострадали двое детей

В Ярославской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали двое детей.

Сегодня ночью около 00:40 на трассе М-8 столкнулись иномарки BMW и Mazda. По сообщению переславского отдела ГИБДД, 28-летний водитель BMW нарушил Правила дорожного движения и на участке, где запрещён обгон, выехал на встречку, где и столкнулся с автомобилем Mazda. Этот опрометчивый поступок привёл к печальным последствиям. Иномарки врезались друг в друга на больших скоростях. От удара машины раскурочило.