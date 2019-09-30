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Происшествия

Пошёл на обгон, зная, что нельзя: в Ярославской области в серьёзном ДТП пострадали двое детей

Всего в больницу попали шесть человек

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Водитель BMW выехал на встречку

Водитель BMW выехал на встречку

В Ярославской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали двое детей.

Сегодня ночью около 00:40 на трассе М-8 столкнулись иномарки BMW и Mazda. По сообщению переславского отдела ГИБДД, 28-летний водитель BMW нарушил Правила дорожного движения и на участке, где запрещён обгон, выехал на встречку, где и столкнулся с автомобилем Mazda. Этот опрометчивый поступок привёл к печальным последствиям. Иномарки врезались друг в друга на больших скоростях. От удара машины раскурочило.

Пострадали шесть человек, из них двое детей

Пострадали шесть человек, из них двое детей

— В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть человек, из них двое детей, — сообщили в переславском отделе ГИБДД.

Мы уточняем более подробную информацию об аварии.

Схема ДТП

Схема ДТП

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