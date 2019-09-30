Пролетел несколько метров: в Ярославле ночью сбили мужчину. Видео

Сес 30 сен 2019 в 10:25

Пешеход реально стоял и ждал, пока поедет какой-нибудь автомобиль и только потом пошел! Он специально хотел, чтобы машина остановилась и пропустила на пешеходном переходе! Я с такими пешеходами уже встречался: стоят, стоят, а перед машиной выходят! Пешеходы, не забывайте: "Вы должны убедиться, что вам уступают!"