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Пролетел несколько метров: в Ярославле ночью сбили мужчину. Видео

ДТП сняли камеры наблюдения

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Мужчину сбили на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной

Мужчину сбили на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной

Ночью в выходные на проспекте Фрунзе произошло ДТП. 29 сентября в 00:20 на пешеходном переходе возле улицы Чернопрудной «Фольксваген-Поло» сбил 31-летнего мужчину.

ДТП сняли камеры наблюдения. На записи видно, как пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, но доходит только до средней полосы. От удара мужчину откинуло на несколько метров.

На месте аварии работали медики и сотрудники Госавтоинспекции.

— В результате ДТП 31-летний мужчина с травмами госпитализирован, — рассказали в пресс-службе УМВД Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На улице Ньютона пешеходы решили перебегать дорогу возле остановки в нескольких метрах от перехода. Женщина так внезапно появилась из-за остановившийся в левом ряду машины, что водитель «Форда» даже не успел ничего сделать. Пешехода с травмами увезли на скорой.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    не равнодушный
    30 сен 2019 в 11:12

    когда же наши законотворцы уже примут закон о штрафах( так же, по взрослому) для пешеходов ?

    Гость
    30 сен 2019 в 10:34

    от видео впечатление однозначное - это самоубийство. стоял никого нет, посмотрел такой - ага едет кто-то, пойду значит. и даже ведь головы не повернул, и не уворачивался. тут дело ясное.

    Сес
    30 сен 2019 в 10:25

    Пешеход реально стоял и ждал, пока поедет какой-нибудь автомобиль и только потом пошел! Он специально хотел, чтобы машина остановилась и пропустила на пешеходном переходе! Я с такими пешеходами уже встречался: стоят, стоят, а перед машиной выходят! Пешеходы, не забывайте: "Вы должны убедиться, что вам уступают!"