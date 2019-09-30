Пролетел несколько метров: в Ярославле ночью сбили мужчину. Видео

Ночью в выходные на проспекте Фрунзе произошло ДТП. 29 сентября в 00:20 на пешеходном переходе возле улицы Чернопрудной «Фольксваген-Поло» сбил 31-летнего мужчину.
ДТП сняли камеры наблюдения. На записи видно, как пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, но доходит только до средней полосы. От удара мужчину откинуло на несколько метров.
На месте аварии работали медики и сотрудники Госавтоинспекции.
— В результате ДТП 31-летний мужчина с травмами госпитализирован, — рассказали в пресс-службе УМВД Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На улице Ньютона пешеходы решили перебегать дорогу возле остановки в нескольких метрах от перехода. Женщина так внезапно появилась из-за остановившийся в левом ряду машины, что водитель «Форда» даже не успел ничего сделать. Пешехода с травмами увезли на скорой.