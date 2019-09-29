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"Резко затормозил на скорости": в Ярославле из-за неисправности не смог взлететь самолёт

Пассажиры рейса на Краснодар застряли в аэропорту на 9 часов

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Люди устали ждать рейс, но им пришлось долго ждать

Люди устали ждать рейс, но им пришлось долго ждать

Пассажиры рейса 346 Ярославль - Краснодар, который должен был вылететь в 29 сентября в 13.50, больше, чем на 9 часов застряли в аэропорту "Туношна".
Вылета до сих пор ожидают около 70 человек.

По информации от пассажиров и аэропорта, полет не состоялся из-за неисправности Суперджета.

Сначала нам сообщили, что вылет задерживается, но позже завели в самолет. Мы начали взлетать. И на взлете, на скорости, самолёт резко затормозил, - рассказала пассажирка рейса Мария. - Самолет отбуксировали на стоянку и там мы простояли еще некоторое долгое время. Затем нас пустили в аэропорт. До сих пор мы не можем вылететь. Здесь около 70 человек и уже несколько часов мы все сидим в здании аэропорта.

Сотрудники "Туношны" позаботились о пассажирах, вечером им заказали пиццу.

Но люди на нервах - кто-то отказался от билетов и поехал в Москву. Некоторые сами поехали в Ярославль в ближайший супермаркет за едой и водой.
- Сказали, до 11 вечера можем спокойно выходить и гулять. В здании сейчас не все 70 человек, многие разошлись, устав от ожидания, - говорит Мария.
Мы связались с "Туношной".

- У самолета была неисправность. За пассажирами авиакомпания выслала новый борт, его прибытие планируется в 23.45. После вскх необходимых децствий, самолет вылетит из Ярославля.

По благополучным прогнозам, вылететь в Краснодар пассажиры смогут около часу ночи.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Вася
    29 сен 2019 в 23:59

    Портал неудачников,вы вообще проверяете текст на наличие орфографических и пунктуационных ошибок