"Резко затормозил на скорости": в Ярославле из-за неисправности не смог взлететь самолёт

Пассажиры рейса 346 Ярославль - Краснодар, который должен был вылететь в 29 сентября в 13.50, больше, чем на 9 часов застряли в аэропорту "Туношна".
Вылета до сих пор ожидают около 70 человек.
По информации от пассажиров и аэропорта, полет не состоялся из-за неисправности Суперджета.
Сначала нам сообщили, что вылет задерживается, но позже завели в самолет. Мы начали взлетать. И на взлете, на скорости, самолёт резко затормозил, - рассказала пассажирка рейса Мария. - Самолет отбуксировали на стоянку и там мы простояли еще некоторое долгое время. Затем нас пустили в аэропорт. До сих пор мы не можем вылететь. Здесь около 70 человек и уже несколько часов мы все сидим в здании аэропорта.
Сотрудники "Туношны" позаботились о пассажирах, вечером им заказали пиццу.
Но люди на нервах - кто-то отказался от билетов и поехал в Москву. Некоторые сами поехали в Ярославль в ближайший супермаркет за едой и водой.
- Сказали, до 11 вечера можем спокойно выходить и гулять. В здании сейчас не все 70 человек, многие разошлись, устав от ожидания, - говорит Мария.
Мы связались с "Туношной".
- У самолета была неисправность. За пассажирами авиакомпания выслала новый борт, его прибытие планируется в 23.45. После вскх необходимых децствий, самолет вылетит из Ярославля.
По благополучным прогнозам, вылететь в Краснодар пассажиры смогут около часу ночи.