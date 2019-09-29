"Резко затормозил на скорости": в Ярославле из-за неисправности не смог взлететь самолёт

Пассажиры рейса 346 Ярославль - Краснодар, который должен был вылететь в 29 сентября в 13.50, больше, чем на 9 часов застряли в аэропорту "Туношна".

Вылета до сих пор ожидают около 70 человек.

По информации от пассажиров и аэропорта, полет не состоялся из-за неисправности Суперджета.



Сначала нам сообщили, что вылет задерживается, но позже завели в самолет. Мы начали взлетать. И на взлете, на скорости, самолёт резко затормозил, - рассказала пассажирка рейса Мария. - Самолет отбуксировали на стоянку и там мы простояли еще некоторое долгое время. Затем нас пустили в аэропорт. До сих пор мы не можем вылететь. Здесь около 70 человек и уже несколько часов мы все сидим в здании аэропорта.