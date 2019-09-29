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Выбил ограждение и вылетел на тротуар: подробности ДТП на Московском проспекте

Свидетели аварии в Ярославле рассказали, кто оказался виноват

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После удара машина снесла ограждение и вылетела на тротуар

После удара машина снесла ограждение и вылетела на тротуар

На Московском проспекте, неподалёку от пресечения с улицей Институтской, случилось ДТП: красный «Митсубиси-Лансер» влетел в автомобиль «Шевроле», после чего его закрутило и вынесло с дороги. Иномарка снесла около десяти метров дорожного ограждения и затормозила уже на тротуаре. 

Всё произошло 28 сентября после 19 часов вечера. Но до сих пор в соцсетях продолжают спорить, кто виноват в этой аварии. По словам очевидцев, номинально виноватым оказался «Шевроле», который поворачивал, не увидев красную иномарку. 

— Ну, превысил. Вы по Московскому сколько ездите 60? 80? Особенно, если вечер и пусто. Пешиков нет, горит зеленый. «Половик» делал разворот неуверенно и медленно. Как результат — ДТП. «Лансер» ехал прямо, хоть и быстро! — высказался Дима Герасимов.

Обе машины сильно помяты

Обе машины сильно помяты

— Ошибка одного плюс ошибка другого, — считает Андрей Петров.

— Да, но не когда у «Лансера» скорость 140. Почему об этом никто не говорит, он превысил скорость в 2 раза, — рассказывает Лена Бадурина. 

— Есть определенное правило, если ты сильно превышаешь скорость, то должен понимать, что тебя не увидят просто-напросто. Человек посмотрел — свободно, совершает манёвр, может, даже со скоростью ученика. И тут ты со своими 160+, формально он создал помеху. А так по мне, если идёшь по городу 120 и больше, то по определению виноват во всём перед теми, кто едет 60–80, кроме ситуаций где кто–то на красный под тебя выехал, — считает Михаил Клочков. 

К счастью, в ДТП обошлось без человеческих жертв.

Если у вас есть видео момента аварии, присылайте его нам Вконтакте или на почту 76@rugion.ru

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    29 сен 2019 в 19:51

    Выпилился и хорошо.

    29 сен 2019 в 20:41

    Я лично по московскому проспекте езжу строго 60км /ч.так принято на моей второй Родине.Скандинавии.
    Закон есть Закон.и не мне его изменять.
    И знаете Господарём далее как сегодня на перекрёстке ул.Павлого и Моск.проспект поджимает мерседес С номером 100 и активно мигает пропустить его ,а скорость у нас 60.
    Ну и что ,этот топыга ООООЧЕНЬ важный тупо перестроиться в право и все дела.
    Надо ездить по правилам установленными законом страны в которой ты пребываешь на данный момент.

    ГОСТЬ
    29 сен 2019 в 19:10

    Отдохнем от него пару месяцев!