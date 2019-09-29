Выбил ограждение и вылетел на тротуар: подробности ДТП на Московском проспекте

Всё произошло 28 сентября после 19 часов вечера. Но до сих пор в соцсетях продолжают спорить, кто виноват в этой аварии. По словам очевидцев, номинально виноватым оказался «Шевроле», который поворачивал, не увидев красную иномарку.

На Московском проспекте, неподалёку от пресечения с улицей Институтской, случилось ДТП: красный «Митсубиси-Лансер» влетел в автомобиль «Шевроле», после чего его закрутило и вынесло с дороги. Иномарка снесла около десяти метров дорожного ограждения и затормозила уже на тротуаре.

— Ну, превысил. Вы по Московскому сколько ездите 60? 80? Особенно, если вечер и пусто. Пешиков нет, горит зеленый. «Половик» делал разворот неуверенно и медленно. Как результат — ДТП. «Лансер» ехал прямо, хоть и быстро! — высказался Дима Герасимов.

— Ошибка одного плюс ошибка другого, — считает Андрей Петров.

— Да, но не когда у «Лансера» скорость 140. Почему об этом никто не говорит, он превысил скорость в 2 раза, — рассказывает Лена Бадурина.

— Есть определенное правило, если ты сильно превышаешь скорость, то должен понимать, что тебя не увидят просто-напросто. Человек посмотрел — свободно, совершает манёвр, может, даже со скоростью ученика. И тут ты со своими 160+, формально он создал помеху. А так по мне, если идёшь по городу 120 и больше, то по определению виноват во всём перед теми, кто едет 60–80, кроме ситуаций где кто–то на красный под тебя выехал, — считает Михаил Клочков.

К счастью, в ДТП обошлось без человеческих жертв.