Может быть в Тутаеве: в Ярославле пропал 14-летний подросток в толстовке с надписью «Жизнь»

Егор и раньше убегал из дома

В Ярославле пропал 14-летний подросток. Последний раз Егора Трунова видели 27 сентября. Он ушёл из дома в Дзержинском районе. Сказал, что гулять. С тех пор о нём ничего не известно.



— Ранее он уже неоднократно уходил из дома, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



Появилась первая информация о том, где может находиться подросток.



— Мой сын его знает. Говорит, что может убежать в Тутаев, чтобы гулять там, — рассказала ярославна Юлиана Антонова.



На вид Егору 14 лет, среднее телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в чёрную толстовку с белой надписью «Жизнь», синие джинсы, чёрные кеды.

