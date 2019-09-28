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Может быть в Тутаеве: в Ярославле пропал 14-летний подросток в толстовке с надписью «Жизнь»

Егор Трунов ушёл из дома и не вернулся

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Егор и раньше убегал из дома

Егор и раньше убегал из дома

В Ярославле пропал 14-летний подросток. Последний раз Егора Трунова видели 27 сентября. Он ушёл из дома в Дзержинском районе. Сказал, что гулять. С тех пор о нём ничего не известно.

— Ранее он уже неоднократно уходил из дома, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Появилась первая информация о том, где может находиться подросток.

— Мой сын его знает. Говорит, что может убежать в Тутаев, чтобы гулять там, — рассказала ярославна Юлиана Антонова.

На вид Егору 14 лет, среднее телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в чёрную толстовку с белой надписью «Жизнь», синие джинсы, чёрные кеды.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    28 сен 2019 в 19:09

    Не пора ли сотрудникам ПДН встретиться с его родителями до более детального разговора и попытаться помочь? Трунов пропадает не в первый раз, причём здесь, на 76.ру, его ищут второй раз за год.
    10 школа, ау, меры принимать собираетесь? Вы даже не помните как выглядят его родители. В первом классе украл деньги у классной, в следующих классах воровал у одноклассников, несколько раз приютах побывал.
    У матери ещё два младших ребёнка, причём намного лучше братика. Учителя терпят. Но этого засранца встряхнуть как следует некому.