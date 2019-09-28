Фура выскочила на встречку: водитель грузовика, устроивший ДТП с пассажирским автобусом, задержан

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, который сегодня ночью попал в ДТП. По предварительной информации, именно водитель грузовика спровоцировал аварию с пассажирским автобусом, в результате которой погиб один человек.



— Грузовой автомобиль ДАВ, двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел касательное столкновение с автобусом «Хендай», двигавшемся в сторону Ярославля, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



В результате ДТП на месте погиб 54-летний пассажир автобуса. Ещё двое пассажиров получили травмы. Как стало известно 76.RU, один из пострадавших пассажиров был буквально на грани жизни и смерти. Но сейчас стало известно, что его состояние удалось стабилизировать.

