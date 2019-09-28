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Фура выскочила на встречку: водитель грузовика, устроивший ДТП с пассажирским автобусом, задержан

В аварии в Ярославской области погиб один человек

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Погиб 54-летний мужчина

Погиб 54-летний мужчина

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, который сегодня ночью попал в ДТП. По предварительной информации, именно водитель грузовика спровоцировал аварию с пассажирским автобусом, в результате которой погиб один человек.

— Грузовой автомобиль ДАВ, двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел касательное столкновение с автобусом «Хендай», двигавшемся в сторону Ярославля, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В результате ДТП на месте погиб 54-летний пассажир автобуса. Ещё двое пассажиров получили травмы. Как стало известно 76.RU, один из пострадавших пассажиров был буквально на грани жизни и смерти. Но сейчас стало известно, что его состояние удалось стабилизировать.

Водитель фуры задержан. Ему предъявлено обвинение по факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    28 сен 2019 в 16:17

    Потому что нет злого умысла. Тут или так или так

    Гость
    28 сен 2019 в 15:44

    Какая же это неосторожность ?