Смертельное ДТП в Ярославской области: пассажирский автобус, попавший в аварию, ехал из Москвы

Автобус, который сегодня ночью попал в ДТП с фурой, ехал по маршруту Москва — Кострома. Об этом стало известно после того, как МЧС опубликовало фото с места аварии. На фотографии видно, что автобус не получил практически никаких повреждений. Тем не менее без погибших, к сожалению, не обошлось.
Напомним, в 02:25 в Ярославской области, в Ростовском районе, около деревни Осокино произошло ДТП.
Грузовик DAF, ехавший в сторону Москвы, выехал на встречку, столкнулся с автобусом Hyundai, который двигался в сторону Ярославля. В автобусе в этот момент находились 19 человек.
— В результате ДТП один пассажир автобуса, 54-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Госпитализированы с травмами двое мужчин — пассажиров автобуса, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Если вам что-то известно о причинах аварии, позвоните в дежурную часть УГИБДД по Ярославской области по телефону: 30–10–10 или свяжитесь с нашей редакцией. Можно написать нам в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram): 8 910 662–17–73 или в личку группы во «ВКонтакте».