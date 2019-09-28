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Смертельное ДТП в Ярославской области: пассажирский автобус, попавший в аварию, ехал из Москвы

Один из пассажиров погиб на месте

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Автобус ехал из Москвы в Кострому

Автобус ехал из Москвы в Кострому

Автобус, который сегодня ночью попал в ДТП с фурой, ехал по маршруту Москва — Кострома. Об этом стало известно после того, как МЧС опубликовало фото с места аварии. На фотографии видно, что автобус не получил практически никаких повреждений. Тем не менее без погибших, к сожалению, не обошлось.

Напомним, в 02:25 в Ярославской области, в Ростовском районе, около деревни Осокино произошло ДТП.

Грузовик DAF, ехавший в сторону Москвы, выехал на встречку, столкнулся с автобусом Hyundai, который двигался в сторону Ярославля. В автобусе в этот момент находились 19 человек.

— В результате ДТП один пассажир автобуса, 54-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Госпитализированы с травмами двое мужчин — пассажиров автобуса, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Если вам что-то известно о причинах аварии, позвоните в дежурную часть УГИБДД по Ярославской области по телефону: 30–10–10 или свяжитесь с нашей редакцией. Можно написать нам в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram): 8 910 662–17–73 или в личку группы во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    28 сен 2019 в 13:09

    Опять ДТП с фурой или у меня дежавю.