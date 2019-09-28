Смертельное ДТП в Ярославской области: пассажирский автобус, попавший в аварию, ехал из Москвы

Автобус, который сегодня ночью попал в ДТП с фурой, ехал по маршруту Москва — Кострома. Об этом стало известно после того, как МЧС опубликовало фото с места аварии. На фотографии видно, что автобус не получил практически никаких повреждений. Тем не менее без погибших, к сожалению, не обошлось.



Напомним, в 02:25 в Ярославской области, в Ростовском районе, около деревни Осокино произошло ДТП.



Грузовик DAF, ехавший в сторону Москвы, выехал на встречку, столкнулся с автобусом Hyundai, который двигался в сторону Ярославля. В автобусе в этот момент находились 19 человек.

