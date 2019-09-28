Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ростовском районе грузовик столкнулся с автобусом: на месте ДТП погиб пассажир

Первые подробности ДТП в Ярославской области

Поделиться

3 700
2 Обсудить
Грузовик выскочил на встречку

Грузовик выскочил на встречку

28 сентября ночью, в 02:25, в Ярославской области в Ростовском районе около деревни Осокино произошло ДТП.

Грузовик ДАВ, ехавший в сторону Москвы, выехал на встречку столкнулся с автобусом «Хендай», который ехал в сторону Ярославля. В автобусе в этот момент находилось 19 человек.

— В результате ДТП один пассажир автобуса, 54-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Госпитализированы с травмами двое мужчин, пассажиров автобуса, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева. 

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, руководство УГИБДД УМВД, медики, сотрудники МЧС.

Если вы стали свидетелем того ДТП, если оно попало на ваш регистратор или если вы находились в том самом автобусе — свяжитесь с редакцией! Можно написать нам в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram): 8-910-662-17-73 или в личку группы во «ВКонтакте».

Эта авария схожа с той, что недавно случилась в Гаврилов-Ямском районе. Там пассажирский автобус тоже столкнулся с фурой. Погибли 9 человек, в том числе оба водителя, более 20 получили травмы.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    28 сен 2019 в 11:29

    Спасло, что автобус большой был, а то жертв было бы больше. Когда власти на федеральном уровне поймут, что надо очень серьезно ужесточать контроль за коммерческими перевозками грузов. Недели не подходит, что бы какой нибудь .... на фуре в кого нибудь не влетел. Ну да, сейчас защитники набегут:' Попробуй по управляй, да мы еду возим, что бы ты без нас делал' и все в током духе. Ответ прост: Сел за руль такой машины ( большой и тяжёлой) головой соображай, а не тем местам на котором сидишь. Каждый день вижу как вы на обгон выходите В НАГЛУЮ, типа отъедут в сторону если жить охота