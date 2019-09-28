В Ростовском районе грузовик столкнулся с автобусом: на месте ДТП погиб пассажир

28 сентября ночью, в 02:25, в Ярославской области в Ростовском районе около деревни Осокино произошло ДТП.
Грузовик ДАВ, ехавший в сторону Москвы, выехал на встречку столкнулся с автобусом «Хендай», который ехал в сторону Ярославля. В автобусе в этот момент находилось 19 человек.
— В результате ДТП один пассажир автобуса, 54-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Госпитализированы с травмами двое мужчин, пассажиров автобуса, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.
На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, руководство УГИБДД УМВД, медики, сотрудники МЧС.
Если вы стали свидетелем того ДТП, если оно попало на ваш регистратор или если вы находились в том самом автобусе — свяжитесь с редакцией! Можно написать нам в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram): 8-910-662-17-73 или в личку группы во «ВКонтакте».
Эта авария схожа с той, что недавно случилась в Гаврилов-Ямском районе. Там пассажирский автобус тоже столкнулся с фурой. Погибли 9 человек, в том числе оба водителя, более 20 получили травмы.