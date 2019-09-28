В Ростовском районе грузовик столкнулся с автобусом: на месте ДТП погиб пассажир

28 сентября ночью, в 02:25, в Ярославской области в Ростовском районе около деревни Осокино произошло ДТП.

Грузовик ДАВ, ехавший в сторону Москвы, выехал на встречку столкнулся с автобусом «Хендай», который ехал в сторону Ярославля. В автобусе в этот момент находилось 19 человек.



— В результате ДТП один пассажир автобуса, 54-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Госпитализированы с травмами двое мужчин, пассажиров автобуса, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.