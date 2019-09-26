В Ярославской области разыскивают женщину с тремя фамилиями

Уехать далеко Татьяна не могла, потому что с собой взяла немного денег

В Ярославской области разыскивают 44-летнюю женщину. Татьяна пропала ещё ночью 14 сентября. Она ушла из дома из посёлка Купанское вблизи Переславля-Залесского. С собой женщина взяла лишь документы и немного денег.



— Она больна, без приема таблеток может быть неадекватной, с бессвязной речью, — сообщает её дочь Изабелла Сусарина.

Женщина может представиться сразу под тремя фамилиями: Малева, Чернышова или Сорокина. У Татьяны шизофрения с 19 лет. С каждым годом болезнь прогрессировала.

— Лекарство она бросила пить а нас обманывала. Поэтому она сейчас в плохом состоянии. Она уезжал в основном по монастырям и всегда звонила. А здесь пропала и ни звонка, ни записки.