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В Ярославской области разыскивают женщину с тремя фамилиями

У пропавшей есть особенности

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Уехать далеко Татьяна не могла, потому что с собой взяла немного денег&nbsp;

Уехать далеко Татьяна не могла, потому что с собой взяла немного денег 

В Ярославской области разыскивают 44-летнюю женщину. Татьяна пропала ещё ночью 14 сентября. Она ушла из дома из посёлка Купанское вблизи Переславля-Залесского. С собой женщина взяла лишь документы и немного денег.

— Она больна, без приема таблеток может быть неадекватной, с бессвязной речью, — сообщает её дочь Изабелла Сусарина.

Женщина может представиться сразу под тремя фамилиями: Малева, Чернышова или Сорокина. У Татьяны шизофрения с 19 лет. С каждым годом болезнь прогрессировала. 

— Лекарство она бросила пить а нас обманывала. Поэтому она сейчас в плохом состоянии. Она уезжал в основном по монастырям и всегда звонила. А здесь пропала и ни звонка, ни записки.

Женщина среднего роста, 165 сантиметров. У неё зеленые глаза, волосы тёмные средней длины и немного седые. Во что была одета — не уточняется.

Если вы видели Татьяну или знаете, где она может быть, сообщите по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 поискового отряда «Лиза Алерт».

В это же день из другой деревни Ярославской области пропал 34-летний мужчина. Александр Лукашеня вышел из дома, не взяв с собой ни документов, ни денег. Спустя пару дней очевидцы заметили его за 100 километров от дома.

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