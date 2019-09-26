В Ярославской области разыскивают женщину с тремя фамилиями

В Ярославской области разыскивают 44-летнюю женщину. Татьяна пропала ещё ночью 14 сентября. Она ушла из дома из посёлка Купанское вблизи Переславля-Залесского. С собой женщина взяла лишь документы и немного денег.
— Она больна, без приема таблеток может быть неадекватной, с бессвязной речью, — сообщает её дочь Изабелла Сусарина.
Женщина может представиться сразу под тремя фамилиями: Малева, Чернышова или Сорокина. У Татьяны шизофрения с 19 лет. С каждым годом болезнь прогрессировала.
— Лекарство она бросила пить а нас обманывала. Поэтому она сейчас в плохом состоянии. Она уезжал в основном по монастырям и всегда звонила. А здесь пропала и ни звонка, ни записки.
Женщина среднего роста, 165 сантиметров. У неё зеленые глаза, волосы тёмные средней длины и немного седые. Во что была одета — не уточняется.
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В это же день из другой деревни Ярославской области пропал 34-летний мужчина. Александр Лукашеня вышел из дома, не взяв с собой ни документов, ни денег. Спустя пару дней очевидцы заметили его за 100 километров от дома.