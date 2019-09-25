В Угличе «Инфинити» на скорости влетела в памятник архитектуры

Очень нелепое ДТП случилось вчера днём в центре Углича. Иномарка «Инфинити» на скорости влетела в здание. Много лет назад этот дом принадлежал купцам Ожеговым. Сейчас здание является памятником архитектуры. Кроме этого, 41-летний водитель умудрился задеть проезжавшую мимо легковушку «Форд-Фокус».
— В результате ДТП водитель «Инфинити» госпитализирован с травмами, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Был ли водитель пьян, в полиции не уточняют. Проводится проверка. В соцсетях угличане выдвигают свои версии ДТП.
— Судя по расположению, пытался обогнать, где запрещено, — написал Владимир Дроков.
Ровно год назад в Угличе «Мерседес» с московскими номерами на бешеной скорости влетел в музей, где в это время находилась туристическая группа.