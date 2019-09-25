В Угличе «Инфинити» на скорости влетела в памятник архитектуры

Авария случилась около 13:25 на перекрёстке улиц Свободы и Ярославской

Очень нелепое ДТП случилось вчера днём в центре Углича. Иномарка «Инфинити» на скорости влетела в здание. Много лет назад этот дом принадлежал купцам Ожеговым. Сейчас здание является памятником архитектуры. Кроме этого, 41-летний водитель умудрился задеть проезжавшую мимо легковушку «Форд-Фокус».



— В результате ДТП водитель «Инфинити» госпитализирован с травмами, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.