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В Угличе «Инфинити» на скорости влетела в памятник архитектуры

Водителя госпитализировали

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Авария случилась около 13:25 на перекрёстке улиц Свободы и Ярославской

Авария случилась около 13:25 на перекрёстке улиц Свободы и Ярославской

Очень нелепое ДТП случилось вчера днём в центре Углича. Иномарка «Инфинити» на скорости влетела в здание. Много лет назад этот дом принадлежал купцам Ожеговым. Сейчас здание является памятником архитектуры. Кроме этого, 41-летний водитель умудрился задеть проезжавшую мимо легковушку «Форд-Фокус».

— В результате ДТП водитель «Инфинити» госпитализирован с травмами, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Второй иномарке тоже сильно досталось

Второй иномарке тоже сильно досталось

Был ли водитель пьян, в полиции не уточняют. Проводится проверка. В соцсетях угличане выдвигают свои версии ДТП.

— Судя по расположению, пытался обогнать, где запрещено, — написал Владимир Дроков.

Ровно год назад в Угличе «Мерседес» с московскими номерами на бешеной скорости влетел в музей, где в это время находилась туристическая группа.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    25 сен 2019 в 12:48

    Найден новый способ борьбы с памятниками архитектуры мешающим застройке.

    гост
    25 сен 2019 в 12:39

    Почему не лишают прав за превышении скорости и опасную езду