В отношении мужчины, который порезал полицейского, возбудили уголовное дело

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.
Напомним, несколько дней назад в Кузнечихе мужчина с ножом накинулся на участкового, который находился при исполнении обязанностей. Полицейский смог дать отпор преступнику. Участковый был ранен, но не сильно, госпитализация ему не потребовалась.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту нападения на представителя власти. Сейчас подозреваемый задержан, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
В начале этого года в Ярославле произошёл другой вопиющий случай: полицейские в отделении избили задержанного. Тогда в соцсети выложили видео этого экстремального задержания.