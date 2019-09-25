В отношении мужчины, который порезал полицейского, возбудили уголовное дело

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.

Напомним, несколько дней назад в Кузнечихе мужчина с ножом накинулся на участкового, который находился при исполнении обязанностей. Полицейский смог дать отпор преступнику. Участковый был ранен, но не сильно, госпитализация ему не потребовалась.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту нападения на представителя власти. Сейчас подозреваемый задержан, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.