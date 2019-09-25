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В отношении мужчины, который порезал полицейского, возбудили уголовное дело

Житель Ярославской области напал на участкового, который был при исполнении обязанностей

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Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.

Напомним, несколько дней назад в Кузнечихе мужчина с ножом накинулся на участкового, который находился при исполнении обязанностей. Полицейский смог дать отпор преступнику. Участковый был ранен, но не сильно, госпитализация ему не потребовалась.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту нападения на представителя власти. Сейчас подозреваемый задержан, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

В начале этого года в Ярославле произошёл другой вопиющий случай: полицейские в отделении избили задержанного. Тогда в соцсети выложили видео этого экстремального задержания.

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