Прошёл в сланцах 100 километров: подробности исчезновения 34-летнего мужчины из Ярославской области

— Если бы мы знали, куда он мог пойти, то уже давным-давно бы нашли. Он раньше никогда не пропадал. В субботу его один из водителей видел на трассе. Он шёл в сторону Вологды. Потом, спустя три дня, его уже видели около Вологды у придорожного кафе.

Появились новые подробности исчезновения 34-летнего мужчины. Александр Лукашеня пропал 14 сентября. Ушел из дома в деревне Стародворское Первомайского района в пять часов утра, пока все спали. При этом не взяв с собой ни документов, ни денег, ни телефона. Мы связались с его мамой:

К слову, от деревни Стародворское до Вологды — почти 100 километров.



За день до исчезновения Александр перебрал с алкоголем. Да так, что дело дошло до галлюцинаций. Что взбрело в голову Александру подорваться ранним утром и уйти — непонятно.



В день пропажи мужчина был одет в чёрную футболку с волками, спортивные серые штаны, чёрные сланцы. Среди особых примет — татуировка на левой руке в виде паруса.



Если вы видели, подвозили Александра или знаете, где он, сообщите волонтерам по номеру 8 800 700-54-52 или в полицию 02.

Где сейчас может находиться 27-летняя ярославна Валентина Гуляева — её родные тоже не знают. Девушка пропала в начале месяца. Ушла из дома в Брагино и до сих пор не вернулась.