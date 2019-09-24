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Прошёл в сланцах 100 километров: подробности исчезновения 34-летнего мужчины из Ярославской области

Мама пропавшего Александра Лукашени рассказала, где в последний раз видели её сына

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Мужчину видели на М-8

Мужчину видели на М-8

Появились новые подробности исчезновения 34-летнего мужчины. Александр Лукашеня пропал 14 сентября. Ушел из дома в деревне Стародворское Первомайского района в пять часов утра, пока все спали. При этом не взяв с собой ни документов, ни денег, ни телефона. Мы связались с его мамой:

— Если бы мы знали, куда он мог пойти, то уже давным-давно бы нашли. Он раньше никогда не пропадал. В субботу его один из водителей видел на трассе. Он шёл в сторону Вологды. Потом, спустя три дня, его уже видели около Вологды у придорожного кафе.

К слову, от деревни Стародворское до Вологды — почти 100 километров.

За день до исчезновения Александр перебрал с алкоголем. Да так, что дело дошло до галлюцинаций. Что взбрело в голову Александру подорваться ранним утром и уйти — непонятно.

В день пропажи мужчина был одет в чёрную футболку с волками, спортивные серые штаны, чёрные сланцы. Среди особых примет — татуировка на левой руке в виде паруса.

Если вы видели, подвозили Александра или знаете, где он, сообщите волонтерам по номеру 8 800 700-54-52 или в полицию 02.

Где сейчас может находиться 27-летняя ярославна Валентина Гуляева — её родные тоже не знают. Девушка пропала в начале месяца. Ушла из дома в Брагино и до сих пор не вернулась.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    24 сен 2019 в 17:56

    Пьяному-море по колено. Почему не ищут там,где видели? В Вологде и вокруг? В полиции,в больницах,в психушках. Кому нужен человек с "белочкой" и в сланцах ? Никто не позарится.

    Иван
    24 сен 2019 в 17:34

    Алконолог пошел искать страну вечного счастья?