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В Ярославле маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой: информация о пострадавших

Первые подробности с места аварии и свидетельства очевидцев

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ДТП произошло в 14:40 на Московском проспекте в Ярославле

ДТП произошло в 14:40 на Московском проспекте в Ярославле

Сегодня днём в Ярославле на Московском проспекте в районе железнодорожного путепровода у вокзала столкнулись 71-я маршрутка и легковой автомобиль.

— На месте ДТП разбросаны осколки, приехали медики, — рассказали очевидцы происшествия.

По предварительным данным управления транспорта ДГХ мэрии Ярославля, травмы получил один человек, который ехал в автомобиле.

— На данный момент известно, что к врачам обратилась 19-летняя девушка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

Никто из пассажиров пазика серьёзных травм не получил. Ещё одно ДТП сегодня произошло в Ярославле на проспекте Октября — там столкнулись легковушка и трамвай

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