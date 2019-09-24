В Ярославле маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой: информация о пострадавших

Сегодня днём в Ярославле на Московском проспекте в районе железнодорожного путепровода у вокзала столкнулись 71-я маршрутка и легковой автомобиль.
— На месте ДТП разбросаны осколки, приехали медики, — рассказали очевидцы происшествия.
По предварительным данным управления транспорта ДГХ мэрии Ярославля, травмы получил один человек, который ехал в автомобиле.
— На данный момент известно, что к врачам обратилась 19-летняя девушка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.
Никто из пассажиров пазика серьёзных травм не получил. Ещё одно ДТП сегодня произошло в Ярославле на проспекте Октября — там столкнулись легковушка и трамвай.