Ушёл без денег и документов: в Ярославской области разыскивают молодого мужчину

Прошло уже больше недели, как пропал этот мужчина. 34-летний Александр Лукашеня в пять утра без денег и документов ушёл из дома в деревне Стародворское Первомайского района. С 14 сентября его никто не видел. Дома его ждёт мама, сестра и брат.



— Он всегда помогал моей маме, мы с ним хорошо общались, я сам случайно увидел во «ВКонтакте», что он пропал. Я надеюсь, что он жив, — написал его хороший знакомый Валентин Утин.



Вполне возможно, Александр мог уехать на попутке в Вологодскую область или в любой другой город Ярославской области. Мужчина может быть в Любиме, так как, по словам его дальних знакомых, он там жил.