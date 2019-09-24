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Ушёл без денег и документов: в Ярославской области разыскивают молодого мужчину

Особые приметы Александра Лукашени

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Мужчина может быть дезориентирован&nbsp;

Мужчина может быть дезориентирован 

Прошло уже больше недели, как пропал этот мужчина. 34-летний Александр Лукашеня в пять утра без денег и документов ушёл из дома в деревне Стародворское Первомайского района. С 14 сентября его никто не видел. Дома его ждёт мама, сестра и брат.

— Он всегда помогал моей маме, мы с ним хорошо общались, я сам случайно увидел во «ВКонтакте», что он пропал. Я надеюсь, что он жив, — написал его хороший знакомый Валентин Утин.

Вполне возможно, Александр мог уехать на попутке в Вологодскую область или в любой другой город Ярославской области. Мужчина может быть в Любиме, так как, по словам его дальних знакомых, он там жил.

Когда пропал, Александр был одет в чёрную футболку с волками, спортивные серые штаны, чёрные сланцы. Среди особых примет — татуировка на левой руке в виде паруса.

Если вы видели, подвозили Александра или знаете, где он, сообщите волонтерам по номеру 8 800 700-54-52 или в полицию 02.

Тем временем в Ярославской области разыскивают 73-летнюю бабушку. Пенсионерка пропала 19 сентября. 

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