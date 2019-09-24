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«Водитель в шоке»: в Ярославле трамвай протаранил легковушку

ДТП произошло утром на проспекте Октября

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На месте уже работают сотрудники ГИБДД

На месте уже работают сотрудники ГИБДД

В Ярославле на проспекте Октября трамвай протаранил легковушку. Автомобиль «Рено» выезжал на проспект Октября с улицы Чехова и не пропустил трамвай.

— Ехали два трамвая одновременно в разные стороны. Один он пропустил, а в другую сторону посмотреть забыл. На моих глазах произошло. Водитель в шоке, конечно, конкретном, — рассказала очевидец произошедшего Мария Терентьева.

Авария парализовала движение трамваев в обе стороны.

— Сейчас движение восстановлено, — сообщили в Яргорэлектротрансе.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, в начале сентября произошло ДТП сразу с тремя маршрутками. Тогда ярославцев возмутило поведение одного из водителей.

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