«Водитель в шоке»: в Ярославле трамвай протаранил легковушку

В Ярославле на проспекте Октября трамвай протаранил легковушку. Автомобиль «Рено» выезжал на проспект Октября с улицы Чехова и не пропустил трамвай.
— Ехали два трамвая одновременно в разные стороны. Один он пропустил, а в другую сторону посмотреть забыл. На моих глазах произошло. Водитель в шоке, конечно, конкретном, — рассказала очевидец произошедшего Мария Терентьева.
Авария парализовала движение трамваев в обе стороны.
— Сейчас движение восстановлено, — сообщили в Яргорэлектротрансе.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомним, в начале сентября произошло ДТП сразу с тремя маршрутками. Тогда ярославцев возмутило поведение одного из водителей.