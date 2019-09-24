«Водитель в шоке»: в Ярославле трамвай протаранил легковушку

В Ярославле на проспекте Октября трамвай протаранил легковушку. Автомобиль «Рено» выезжал на проспект Октября с улицы Чехова и не пропустил трамвай.

— Ехали два трамвая одновременно в разные стороны. Один он пропустил, а в другую сторону посмотреть забыл. На моих глазах произошло. Водитель в шоке, конечно, конкретном, — рассказала очевидец произошедшего Мария Терентьева.

Авария парализовала движение трамваев в обе стороны.

— Сейчас движение восстановлено, — сообщили в Яргорэлектротрансе.