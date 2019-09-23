В Ярославле медики скорой, которых обвинили в игнорировании вызова, ответили на претензии

В ярославском областном департаменте здравоохранения изучили внимательно историю вызова скорой к пассажиру маршрутки, которому стало плохо во время поездки.

Водитель, спасший пассажира, пожаловался, что так и не увидел скорой помощи, которую вызвал. В скорой изучили историю вызовов и разложили ситуацию поминутно.

— Судя по документам, в 9:52 поступил вызов к мужчине около 30 лет. Повод: припадок, судороги. По данным аудиозаписи телефонных разговоров, информация об отказе приема и выезда на вызов не нашла своего подтверждения. В 9:56 на место была направлена бригада интенсивной терапии. Ехали с включенными светозвуковыми спецсигналами. По прибытии на место вызова в 10:05 (через 13 минут после звонка) выяснили, что там находится бригада, которая следовала из больницы имени Соловьева в Дзержинский район и оказалась рядом с пациентом раньше. Таким образом, на место вызова прибыли две бригады СМП. Помощь пациенту оказана, он доставлен в профильное лечебное учреждение, — рассказали в департаменте здравоохранения.