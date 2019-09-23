«Врачи не обнадёживают»: ярославца, которого ДТП приковало к постели, перевели в другую клинику

В конце июня 27-летний Денис Семёнов попал в страшное ДТП, которое приковало его к постели. Много людей откликнулось на беду. Собрали парню несколько миллионов и отправили лечиться в Москву. С того рокового дня прошло почти три месяца. Денис по-прежнему находится на лечении, а жить ему помогает аппарат искусственной вентиляции лёгких.



Каждую неделю Дениса навещает его невеста. Анастасия рассказывает в инстаграме, в каком состоянии находится её любимый.



— Сепсис преодолели, пневмонии сейчас тоже нет, температура иногда бывает небольшая. Есть два глубоких пролежня на затылке и на крестцовом отделе, ими занимаются хирурги. Ест всю еду, но иногда небольшими порциями, поэтому докармливают через зонд определенным раствором, содержащим все необходимые витамины. Всё прекрасно понимает про свою травму, понимает, что это очень долгий процесс восстановления, — рассказывает Анастасия. — Ни один врач не даёт никаких надежд, никто не обнадёживает тем, чего не знают сами, но мы не опускаем руки и продолжаем бороться дальше!

