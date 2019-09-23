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В Ярославской области легковушка столкнулась с бензовозом

Водителя изуродованного седана госпитализировали

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Возможно, автомобиль занесло на скользкой дороге

Возможно, автомобиль занесло на скользкой дороге

В воскресенье около 05:30 на трассе М-8 в Переславском районе легковушка столкнулась с бензовозом. По предварительной информации правоохранителей, 49-летний водитель «двенашки» выехал на встречку, где в этот момент на него нёсся большегруз. Фура изуродовала автомобиль. Чудом водитель выжил.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 с травмами госпитализирован, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В это же утро в Ярославском районе столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай». Мы выяснили новые подробности смертельной аварии, в которой погибли двое молодых мужчин — дядя и племянник. У семьи погибших даже не хватает денег на похороны.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    23 сен 2019 в 12:49

    т.е. 12 выехала на встречку, а фура неслась))) и изуродовала его))) мастера текста)