В Ярославской области легковушка столкнулась с бензовозом

В воскресенье около 05:30 на трассе М-8 в Переславском районе легковушка столкнулась с бензовозом. По предварительной информации правоохранителей, 49-летний водитель «двенашки» выехал на встречку, где в этот момент на него нёсся большегруз. Фура изуродовала автомобиль. Чудом водитель выжил.



— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 с травмами госпитализирован, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.



В это же утро в Ярославском районе столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай». Мы выяснили новые подробности смертельной аварии, в которой погибли двое молодых мужчин — дядя и племянник. У семьи погибших даже не хватает денег на похороны.

