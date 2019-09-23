На трассе в Ярославской области разбились две легковушки. Одна вылетела в кювет

— Одна машина в кювете, у другой морда разворочена, — передаёт очевидец Лариса Шихеева.

Ранним утром на Окружной дороге в Рыбинском районе случилось ДТП. Столкнулись две легковушки.

Водители винят во всём погодные условия. Когда случилась авария, на дороге была снежная каша. На скользкой дороге «Киа» занесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с «Митсубиши».

— В результате пострадал 36-летний водитель «Киа», но он от госпитализации отказался. Также 41-летняя пассажирка «Киа» и водитель «Митсубиши». Их с травмами увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД.