На трассе в Ярославской области разбились две легковушки. Одна вылетела в кювет

Ранним утром на Окружной дороге в Рыбинском районе случилось ДТП. Столкнулись две легковушки.
— Одна машина в кювете, у другой морда разворочена, — передаёт очевидец Лариса Шихеева.
Водители винят во всём погодные условия. Когда случилась авария, на дороге была снежная каша. На скользкой дороге «Киа» занесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с «Митсубиши».
— В результате пострадал 36-летний водитель «Киа», но он от госпитализации отказался. Также 41-летняя пассажирка «Киа» и водитель «Митсубиши». Их с травмами увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД.
Вчера утром в Ярославском районе на трассе М-8 столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай». Двое погибли, один в больнице.