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На трассе в Ярославской области разбились две легковушки. Одна вылетела в кювет

Дорога была в снежной каше

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Жуткое ДТП случилось около 06:40&nbsp;

Жуткое ДТП случилось около 06:40 

Ранним утром на Окружной дороге в Рыбинском районе случилось ДТП. Столкнулись две легковушки.

— Одна машина в кювете, у другой морда разворочена, — передаёт очевидец Лариса Шихеева.

«Киа» вылетела в кювет

«Киа» вылетела в кювет

Водители винят во всём погодные условия. Когда случилась авария, на дороге была снежная каша. На скользкой дороге «Киа» занесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с «Митсубиши».

— В результате пострадал 36-летний водитель «Киа», но он от госпитализации отказался. Также 41-летняя пассажирка «Киа» и водитель «Митсубиши». Их с травмами увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД.

Вчера утром в Ярославском районе на трассе М-8 столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай». Двое погибли, один в больнице.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    23 сен 2019 в 11:27

    Каждый раз когда читаешь про аварию то невольно понимаешь что виноват в этом только дождь снег и всякие аномалии . если плохая погода то куда вы гоните, Вы что хотите попасть на тот свет? В этой ситуации виноваты только вы сами а не погода.