Полиция вычислила подростка, сообщившего о минировании школы № 18 в Ярославле

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый — 14-летний ученик данной школы. Восьмиклассник пояснил, что сделал сообщения, так как хотел посмотреть, что будет происходить после этого, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На прошлой неделе территорию школы № 18 во Фрунзенском районе Ярославля оккупировали полиция и сотрудники Росгвардии. Всех учеников вывели из здания. А всё из-за сообщения о минировании . По слухам, кто-то из учеников увидел в столовой подозрительную коробку. Сотрудники полиции проверили школу. Никаких опасных предметов не нашли.

Ранее в поле зрения сотрудников полиции подросток не попадал. На него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас со школьником проводят профилактические беседы, возможно, мальчика поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.



За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрен штраф от пятисот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода от одного года до двух лет. Самое худшее — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.



Напомним, детей и учителей эвакуировали во время занятий. Вся подробная информация и видео — в нашей онлайн-трансляции.

