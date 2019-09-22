«Разбит в хлам»: на Московском проспекте машина влетела в круглосуточный цветочный ларёк. Фото

Поздним вечером 21 сентября в Ярославле произошло ДТП. На Московском проспекте в ларёк влетел автомобиль. Как сообщают очевидцы, круглосуточный киоск торговал цветами. Влетевший автомобиль разворотил весь павильон.

Всё произошло около остановки у автовокзала.

- Ларёк разбит в хлам. Несмотря на поздний час вокруг много людей. Машина далеко от дороги. Вероятно, скорость была огромная... Везде разбросаны запчасти, - рассказала порталу 76.RU очевидец Надежда Кибрик.



Официальной информации о ДТП на данный момент нет, но мы уточняем детали. Следите за обновлениями сайта.