«Разбит в хлам»: на Московском проспекте машина влетела в круглосуточный цветочный ларёк. Фото

Поздним вечером 21 сентября в Ярославле произошло ДТП. На Московском проспекте в ларёк влетел автомобиль. Как сообщают очевидцы, круглосуточный киоск торговал цветами. Влетевший автомобиль разворотил весь павильон.
Всё произошло около остановки у автовокзала.
- Ларёк разбит в хлам. Несмотря на поздний час вокруг много людей. Машина далеко от дороги. Вероятно, скорость была огромная... Везде разбросаны запчасти, - рассказала порталу 76.RU очевидец Надежда Кибрик.
Официальной информации о ДТП на данный момент нет, но мы уточняем детали. Следите за обновлениями сайта.
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