22 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.85
eur 70.60

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 63.85
eur 70.60

Все новости

Все новости
Происшествия

«Разбит в хлам»: на Московском проспекте машина влетела в круглосуточный цветочный ларёк. Фото

Первые подробности ДТП в Ярославле

Поделиться

1 919
5 Обсудить
Машину отбросило от киоска

Машину отбросило от киоска

Поздним вечером 21 сентября в Ярославле произошло ДТП. На Московском проспекте в ларёк влетел автомобиль. Как сообщают очевидцы, круглосуточный киоск торговал цветами. Влетевший автомобиль разворотил весь павильон.

Всё произошло около остановки у автовокзала.

- Ларёк разбит в хлам. Несмотря на поздний час вокруг много людей. Машина далеко от дороги. Вероятно, скорость была огромная... Везде разбросаны запчасти, - рассказала порталу 76.RU очевидец Надежда Кибрик.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет, но мы уточняем детали. Следите за обновлениями сайта.

Если вы стали свидетелем или участником этого ДТП, если авария попала на ваш регистратор, свяжитесь с редакцией! Напишите нам на почту: 76@rugion.ru, в личку Вконтакте или в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram): 89106621773

На помощь сразу прибежали прохожие

На помощь сразу прибежали прохожие

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПцветы

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Вадим
    22 сен 2019 в 01:45

    Bы в курсе, чтo последние 20 лет кaждомy грaждaнину PФ нaчиcлялucь кoмпeнcaции и coциальные выплaты? Вот сервис для пpoвеpки и П0ЛУЧЕНИЯ начислений - http://socschet.site Я просто офигел, когда узнал, что мне начислили 137870 рублей и срaзу же перевeл себe на карту, получил зa 10 минут!7

    Гость
    22 сен 2019 в 00:20

    страна беззакония, гоняют, нарушают, убивают, калечат потому что ер и путин решили что полиция нужна только чтоб охранять власть от народа а не бороться с преступностью и нарушениями.

    Гость
    22 сен 2019 в 00:23

    Пьяные или под наркотиками. Ждём сводки о малолетних балбесах