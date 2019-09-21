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ДТП с автобусом, пожар на рынке, убийство многодетной мамы: самые громкие происшествия за неделю

Что случилось в Ярославле и области за прошедшие семь дней

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Больше всего обсуждают ДТП автобуса с фурой и убийство многодетной мамы

Больше всего обсуждают ДТП автобуса с фурой и убийство многодетной мамы

За прошедшие семь дней в Ярославской области случилось несколько страшных происшествий. Мы собрали самые резонансные из них.

Автобус столкнулся с фурой — 9 погибших

ДТП произошло у селя Заячий-Холм

ДТП произошло у селя Заячий-Холм

Неделю назад на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов автобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с фурой. ДТП произошло у села Заячий-Холм 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали.

В первый день было известно о семи погибших, позже в больнице скончалась пожилая женщина. 19 сентября скончался ещё один пострадавший пассажир.

Пожар на рынке в Брагино

Здание рынка сильно выгорело

Здание рынка сильно выгорело

Рано утром 15 сентября загорелся рынок в Брагино. Жители соседних домов проснулись от едкого дыма. Здание рынка сильно выгорело, внутри много повреждений. Предприниматели за пару часов в пожаре потеряли практически всё.

По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные.

Мопед врезался в такси

Авария случилась на улице Гагарина

Авария случилась на улице Гагарина

Вечером 19 сентября на улице Гагарина столкнулись автомобиль службы такси и мопед. В МЧС сообщают об одном пострадавшем, но очевидцы говорят о двух.

— У парня, который на багажнике лежит, вроде переломы. У женщины голова разбита, — рассказал читатель 76.RU.

Тело мужчины в торговом центре

Происшествие случилось 19 сентября в Заволжском районе

Происшествие случилось 19 сентября в Заволжском районе

В тот же вечер, 19 сентября, посетители торгового центра в Заволжском районе перепугались, увидев у дверей тело мужчины.

По словам очевидцев, пенсионеру стало плохо с сердцем. Ему вызвали скорую. Медики 20 минут пытались откачать ярославца, но безрезультатно.

В Рыбинске убили многодетную маму

Женщине было всего 35 лет

Женщине было всего 35 лет

Тело женщины обнаружили в Рыбинске. Это случилось в выходные. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Пока не ясно, что случилось в ту ночь, но пока сестра одевалась, девушка ушла без неё. И словно растворилась в ночи. А наутро маму троих детей нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ». 

Голое тело, накрытое курточкой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.

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