ДТП с автобусом, пожар на рынке, убийство многодетной мамы: самые громкие происшествия за неделю

За прошедшие семь дней в Ярославской области случилось несколько страшных происшествий. Мы собрали самые резонансные из них.
Автобус столкнулся с фурой — 9 погибших
Неделю назад на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов автобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с фурой. ДТП произошло у села Заячий-Холм 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали.
В первый день было известно о семи погибших, позже в больнице скончалась пожилая женщина. 19 сентября скончался ещё один пострадавший пассажир.
Пожар на рынке в Брагино
Рано утром 15 сентября загорелся рынок в Брагино. Жители соседних домов проснулись от едкого дыма. Здание рынка сильно выгорело, внутри много повреждений. Предприниматели за пару часов в пожаре потеряли практически всё.
По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные.
Мопед врезался в такси
Вечером 19 сентября на улице Гагарина столкнулись автомобиль службы такси и мопед. В МЧС сообщают об одном пострадавшем, но очевидцы говорят о двух.
— У парня, который на багажнике лежит, вроде переломы. У женщины голова разбита, — рассказал читатель 76.RU.
Тело мужчины в торговом центре
В тот же вечер, 19 сентября, посетители торгового центра в Заволжском районе перепугались, увидев у дверей тело мужчины.
По словам очевидцев, пенсионеру стало плохо с сердцем. Ему вызвали скорую. Медики 20 минут пытались откачать ярославца, но безрезультатно.
В Рыбинске убили многодетную маму
Тело женщины обнаружили в Рыбинске. Это случилось в выходные. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Пока не ясно, что случилось в ту ночь, но пока сестра одевалась, девушка ушла без неё. И словно растворилась в ночи. А наутро маму троих детей нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ».
Голое тело, накрытое курточкой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.