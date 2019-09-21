Остались рваные раны: 4-летнюю девочку из Ярославля лошадь ударила копытом в лицо

Для ярославской семьи бедой закончился отдых в Крыму. Родители с четырёхлетней дочерью бархатный сезон решили провести на полуострове и поселились в частном секторе Байдарской долины Балаклавского района. На прогулке семья встретила лошадей, которые шли с водопоя.



— Предварительно, ребенок подошел к жеребенку сзади, животное лягнуло девочку в правую часть лица, — рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. — Девочку с рваными ранами и многооскольчатым переломом правой части лица увезли в городскую больницу, где детские хирурги успешно провели сложную операцию.

