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Остались рваные раны: 4-летнюю девочку из Ярославля лошадь ударила копытом в лицо

Ребёнок пострадал, находясь на отдыхе в Крыму

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Девочка подошла к лошади сзади

Девочка подошла к лошади сзади

Для ярославской семьи бедой закончился отдых в Крыму. Родители с четырёхлетней дочерью бархатный сезон решили провести на полуострове и поселились в частном секторе Байдарской долины Балаклавского района. На прогулке семья встретила лошадей, которые шли с водопоя.

— Предварительно, ребенок подошел к жеребенку сзади, животное лягнуло девочку в правую часть лица, — рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. — Девочку с рваными ранами и многооскольчатым переломом правой части лица увезли в городскую больницу, где детские хирурги успешно провели сложную операцию.

Следователи навестили ребёнка после операции и помогают родителям во временном размещении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ребёнку назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Ярославле от животного пострадала двухлетняя девочка. Малышке на голову наложили восемь швов. Мама девочки и хозяйка собаки обвиняют друг друга.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    21 сен 2019 в 09:34

    В таких ситуациях всегда поражает то, почему родители не смогли оградить ребёнка от удара. Вроде взрослые, вроде должны понимать, что для жеребёнка их ребёнок может восприниматься, как не знакомое и опасное существо. Подходить к лошади сзади вообще нельзя. Иногда люди гибнут от таких ударов задней ноги. Можно допустить, что родители ничего не знали про обращение с животными, в этом случае просто должны не давать ребёнку приближаться. Очень жаль, теперь ребёнку предстоит болезненная операция и лечение!