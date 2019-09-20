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ДТП с 9 погибшими

«Ещё не знает, что его больше нет...» Жена погибшего в ДТП с автобусом находится в реанимации

Новые подробности смертельной аварии в Ярославской области

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Авария принесла горе сразу в несколько семей

Авария принесла горе сразу в несколько семей

Смертельная авария на трассе в Гаврилов-Ямском районе переломила жизнь сразу нескольких семей. Стали известны новые печальные подробности этой аварии. В автобусе, столкнувшемся с фурой, ехала семейная пара. Оба попали в больницу. К несчастью, 62-летний мужчина погиб. Но его супруга об этом не узнала.

— Её увезли в реанимацию, — рассказали знакомые семьи.

В аварии погибли девять человек (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков), Больше 20 — пострадали. 

ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом

Мы поговорили с родными и водителя фуры, и водителя автобуса. Обе стороны говорят, что водители имели большой стаж.

Местные жители предполагают, что водитель фуры мог просто уснуть — неподалеку от места ДТП находится стоянка для дальнобойщиков. Однако эта версия пока не подтверждается официально. Делом занялись следователи, а контроль за расследованием передали в центральный аппарат СК. Пострадавшим и семьям погибших назначили денежные компенсации.

Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию.

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