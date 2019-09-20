«Ещё не знает, что его больше нет...» Жена погибшего в ДТП с автобусом находится в реанимации

Смертельная авария на трассе в Гаврилов-Ямском районе переломила жизнь сразу нескольких семей. Стали известны новые печальные подробности этой аварии. В автобусе, столкнувшемся с фурой, ехала семейная пара. Оба попали в больницу. К несчастью, 62-летний мужчина погиб. Но его супруга об этом не узнала.

— Её увезли в реанимацию, — рассказали знакомые семьи.

В аварии погибли девять человек (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков), Больше 20 — пострадали.

ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом.

