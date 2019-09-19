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Приговор окончательный: водителю, сбившему толпу людей на Московском проспекте, озвучили наказание

В ДТП в Ярославле пострадали пять человек

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Все пятеро пострадавших в той аварии были студентами 

Фото: источник 76.RU

Ярославский областной суд оставил в силе приговор 28-летнему водителю «Тойоты», который под наркотиками сел за руль и сбил толпу пешеходов на Московском проспекте у пересечения с улицей Гагарина. В ДТП, которое случилось в ноябре 2018 года, пострадали пять человек, все студенты.

— В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью двух девушек был причинен тяжкий вред — закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма таза и иные повреждения, — рассказали в прокуратуре Ярославля. 

Водитель полностью согласился с обвинениями на суде, но пытался оспорить приговор — 1,3 года колонии-поселения и лишение права вождения в течение 3 лет. Но с 18 сентября 2019 года приговор вступил в свою силу. 

До суда мужчина находился под подпиской о невыезде. Он несколько дней провёл в СИЗО, но потом его отпустили. Ранее у него была судимость за хранение наркотиков, которую он погасил.

В Ярославле также наказали за езду лишённого прав депутата.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    19 сен 2019 в 08:12

    хорошо, что гвардейца не потрогал. 3,5 строгача как пить дать. это не людей на тротуаре давить упоротому

    Гость
    19 сен 2019 в 07:19

    таких должны пожизненно лишать прав, а не на 3 года. мало дали. 1,3 года за 5 сбитых людей

    Гость
    19 сен 2019 в 07:19

    Хранил наркоту, употреблял, однозначно, сейчас нажрался этого зелья, сбил людей, и лишение прав всего на три года?! Что изменится? Он как жрал это дерьмо так и будет жрать, какие права ему? Лишить пожизненно, он свой выбор сделал.