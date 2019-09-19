Приговор окончательный: водителю, сбившему толпу людей на Московском проспекте, озвучили наказание

Ярославский областной суд оставил в силе приговор 28-летнему водителю «Тойоты», который под наркотиками сел за руль и сбил толпу пешеходов на Московском проспекте у пересечения с улицей Гагарина. В ДТП, которое случилось в ноябре 2018 года, пострадали пять человек, все студенты.

— В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью двух девушек был причинен тяжкий вред — закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма таза и иные повреждения, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Водитель полностью согласился с обвинениями на суде, но пытался оспорить приговор — 1,3 года колонии-поселения и лишение права вождения в течение 3 лет. Но с 18 сентября 2019 года приговор вступил в свою силу.