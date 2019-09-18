Появилось видео эвакуации в школе № 18 в Ярославле

Появилось видео, как в школе № 18 в Ярославле проходит эвакуация. На кадрах видно, как дети вышли за территорию школы, а у ворот стоят сотрудники Росгвардии.



Вместе с детьми находятся и учителя.

— Выключаем телефоны, — командуют взрослые. И успокаивают учеников, что тревога учебная, просто проходит не в их школе.

Между тем между детьми пошли слухи — в школьной столовой обнаружили подозрительную коробку. Тревога, к счастью, оказалась ложной.

— Ничего опасного в школе не обнаружено, проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.