Появилось видео эвакуации в школе № 18 в Ярославле

Всех детей вывели за территорию школы
Фото: читатель 76.RU
Появилось видео, как в школе № 18 в Ярославле проходит эвакуация. На кадрах видно, как дети вышли за территорию школы, а у ворот стоят сотрудники Росгвардии.
Вместе с детьми находятся и учителя.
— Выключаем телефоны, — командуют взрослые. И успокаивают учеников, что тревога учебная, просто проходит не в их школе.
Между тем между детьми пошли слухи — в школьной столовой обнаружили подозрительную коробку. Тревога, к счастью, оказалась ложной.
— Ничего опасного в школе не обнаружено, проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Напомним, детей и учителей эвакуировали сегодня в первой половине дня, в это время в школе шли занятия. Вся подробная информация — в нашей онлайн-трансляции.
читатель 76.RU