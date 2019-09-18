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Появилось видео эвакуации в школе № 18 в Ярославле

Детей просили убрать телефоны

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Всех детей вывели за территорию школы

Фото: читатель 76.RU

Появилось видео, как в школе № 18 в Ярославле проходит эвакуация. На кадрах видно, как дети вышли за территорию школы, а у ворот стоят сотрудники Росгвардии.

Вместе с детьми находятся и учителя.

— Выключаем телефоны, — командуют взрослые. И успокаивают учеников, что тревога учебная, просто проходит не в их школе.

Между тем между детьми пошли слухи — в школьной столовой обнаружили подозрительную коробку. Тревога, к счастью, оказалась ложной.

— Ничего опасного в школе не обнаружено, проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, детей и учителей эвакуировали сегодня в первой половине дня, в это время в школе шли занятия. Вся подробная информация — в нашей онлайн-трансляции.

читатель 76.RU

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