«Нашли коробку у столовой». Эвакуируют школу № 18: здание оцепили сотрудники Росгвардии. Видео

— Было три звонка, сказали, что тревога не учебная. И всех стали выводить на улицу, — рассказал ученик школы № 18. — Сказали, что нашли подозрительную коробку у столовой. Что за коробка — никто не знает. Мы не паниковали, забрали куртки, выходили спокойно.
Дети говорят, что в 14:30 всех могут пустить обратно — не все успели забрать свои вещи.
Все дети вышли за территорию школы.
— Телефоны все выключаем! — потребовали учителя во время эвакуации.
Все уроки в школе, в том числе во вторую смену, на сегодня отменили.
— Это учебная тревога, но не в нашей школе проводят, — говорили ученикам учителя.
— До сих пор стоит у входа Росгвардия. На территорию не пускают, — рассказывает один из учеников.
Как проходила эвакуация — видео.
читатель 76.RU
Подозрительную коробку уже проверили кинологи.
— Ничего опасного в школе не обнаружено, проводится проверка, — уточнили в областном УМВД.
Проход в школу открыли.
— Говорят, что это очередная проверка, так как скорость эвакуации малая. Но говорят, что работникам можно проходить, а детям пока нет, — говорят ученики.
Всех детей пустили в школу, всё в порядке.
Мы завершаем трансляцию.