«Нашли коробку у столовой». Эвакуируют школу № 18: здание оцепили сотрудники Росгвардии. Видео

Около 11 часов утра 18 сентября начали эвакуировать школу № 18 на улице Слепнёва в Ярославле.



Детей и педагогов вывели на улицу, а здание оцепили спецслужбы.

— Вроде загорелась проводка в столовой. Аж Росгвардия приезжала, — рассказали очевидцы.

В УМВД по Ярославской области пока не комментируют происходящее. В управлении МЧС также комментариев не дают, однако сотрудники службы работают на месте.

В начале учебного года эту школу уже эвакуировали из-за сообщения в соцсетях.

Обновление на 11:27

— Было сообщение о минировании школы. Все службы проверяют эту информацию, устанавливаются звонившие, — прокомментировали в Росгвардии. — Задымления нет.



Сейчас кинологи проверяют здание школы.

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