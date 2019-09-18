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«Нашли коробку у столовой». Эвакуируют школу № 18: здание оцепили сотрудники Росгвардии. Видео

Что происходит в учебном заведении Ярославля

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К школе приехала Росгвардия

Около 11 часов утра 18 сентября начали эвакуировать школу № 18 на улице Слепнёва в Ярославле. 

Детей и педагогов вывели на улицу, а здание оцепили спецслужбы. 

— Вроде загорелась проводка в столовой. Аж Росгвардия приезжала, — рассказали очевидцы.

В УМВД по Ярославской области пока не комментируют происходящее. В управлении МЧС также комментариев не дают, однако сотрудники службы работают на месте.

В начале учебного года эту школу уже эвакуировали из-за сообщения в соцсетях.

Обновление на 11:27

— Было сообщение о минировании школы. Все службы проверяют эту информацию, устанавливаются звонившие, — прокомментировали в Росгвардии. — Задымления нет. 

Сейчас кинологи проверяют здание школы. 

Если вы были в школе или около неё в момент эвакуации — свяжитесь с редакцией! По телефону: 8 910 662-17-73 или в личке во «ВКонтакте».

Ольга Прохорова

— Было три звонка, сказали, что тревога не учебная. И всех стали выводить на улицу, — рассказал ученик школы № 18. — Сказали, что нашли подозрительную коробку у столовой. Что за коробка — никто не знает. Мы не паниковали, забрали куртки, выходили спокойно.

Ольга Прохорова

Дети говорят, что в 14:30 всех могут пустить обратно — не все успели забрать свои вещи.

Ольга Прохорова

Все дети вышли за территорию школы.

Ольга Прохорова

— Телефоны все выключаем! — потребовали учителя во время эвакуации.

Анна Ёлкина

Все уроки в школе, в том числе во вторую смену, на сегодня отменили. 

Ольга Прохорова

— Это учебная тревога, но не в нашей школе проводят, — говорили ученикам учителя.

Анна Ёлкина

— До сих пор стоит у входа Росгвардия. На территорию не пускают, — рассказывает один из учеников. 

Ученики пока не смогли забрать свои вещи из школы

Ученики пока не смогли забрать свои вещи из школы

Ольга Прохорова

Как проходила эвакуация — видео.

читатель 76.RU

Анна Ёлкина

Подозрительную коробку уже проверили кинологи.

— Ничего опасного в школе не обнаружено, проводится проверка, — уточнили в областном УМВД. 

Ольга Прохорова

Проход в школу открыли.

— Говорят, что это очередная проверка, так как скорость эвакуации малая. Но говорят, что работникам можно проходить, а детям пока нет, — говорят ученики.

Ольга Прохорова

Всех детей пустили в школу, всё в порядке.
Мы завершаем трансляцию.

ТЕКСТ

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эвакуацияшкола

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    18 сен 2019 в 13:01

    Все как взбесились. Каждую неделю что-то в школах

    Гость
    18 сен 2019 в 12:19

    Недавно же макулатуру собирали, вот и осталась.

    Гость
    18 сен 2019 в 12:05

    Людей увели в художку