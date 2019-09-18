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На трассе в Ярославской области лось расплющил легковушку

Подробности и фотографии ДТП

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Авария случилась в Ярославском районе в 19:35

Фото: УМВД России по Ярославской области

Эту жуткую фотографию выложили сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП. Вчера вечером на трассе Ярославль — Рыбинск легковушка сбила лося. Огромная туша на приличной скорости рухнула на «Ладу-Приору». Крыша автомобиля и лобовое стекло прогнулись, как картонный лист.

— В результате ДТП с травмами госпитализирован 23-летний водитель, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

А этот водитель опубликовал видео, как чудом ушел от столкновения с лосем. Посмотрите сами.

Кстати, дорожники говорили, как обезопасить ярославские дороги и уменьшить число аварий с лосями. Что они придумали.

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