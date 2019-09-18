На трассе в Ярославской области лось расплющил легковушку

Эту жуткую фотографию выложили сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП. Вчера вечером на трассе Ярославль — Рыбинск легковушка сбила лося. Огромная туша на приличной скорости рухнула на «Ладу-Приору». Крыша автомобиля и лобовое стекло прогнулись, как картонный лист.



— В результате ДТП с травмами госпитализирован 23-летний водитель, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



А этот водитель опубликовал видео, как чудом ушел от столкновения с лосем. Посмотрите сами.

Кстати, дорожники говорили, как обезопасить ярославские дороги и уменьшить число аварий с лосями. Что они придумали.