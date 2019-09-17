Пассажирку увезла скорая: в Рыбинске в ДТП Land Cruiser перевернулся на крышу. Видео

Машину развернуло поперёк дороги
Фото: Александр Швалёв, Авто Новости Рыбинск
Сегодня, 17 сентября, в Рыбинске на улице 9 Мая случилось ДТП — столкнулись две «Тойоты». Одна — «Тойота-Авенсис», вторая — «Тойота-Ленд-Крузер».
От удара белый внедорожник перевернулся на крышу.
В результате ДТП есть пострадавшие.
— Пострадала пассажирка из «Авенсиса» — женщину увезли на скорой, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Ещё одна авария произошла сегодня в Ярославле на Московском проспекте. Здесь машина влетела в ограждение.