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Пассажирку увезла скорая: в Рыбинске в ДТП Land Cruiser перевернулся на крышу. Видео

Подробности аварии в Ярославской области

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Машину развернуло поперёк дороги

Фото: Александр Швалёв, Авто Новости Рыбинск

Сегодня, 17 сентября, в Рыбинске на улице 9 Мая случилось ДТП — столкнулись две «Тойоты». Одна — «Тойота-Авенсис», вторая — «Тойота-Ленд-Крузер».

От удара белый внедорожник перевернулся на крышу.

В результате ДТП есть пострадавшие.

— Пострадала пассажирка из «Авенсиса» — женщину увезли на скорой, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Ещё одна авария произошла сегодня в Ярославле на Московском проспекте. Здесь машина влетела в ограждение.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    17 сен 2019 в 13:27

    Ох, я тоже как то на 120 vx так же только в песчаный бархан носом и на крышу. Хорошая машина, не у кого не царапины, правда авто в хлам. Продал потом и купил новый.